Pauline Paris dévoile « La Domestique », nouveau single cinématographique inspiré de Prévert

Avec « La Domestique », deuxième extrait de son projet ambitieux Déjeuner(s) du matin, Pauline Paris propose une relecture moderne, musicale et visuelle du célèbre poème de Jacques Prévert, entre désir caché et fresque intimiste dans les années 60.

L’autrice-compositrice-interprète Pauline Paris poursuit le déploiement de son nouveau projet artistique avec la sortie de « La Domestique », un single à forte dimension narrative et cinématographique. Ce titre constitue le deuxième extrait de son album à venir Déjeuner(s) du matin, pensé comme une œuvre hybride mêlant musique et image à travers une série de neuf clips.

Une relecture contemporaine d’un classique de Prévert

Avec Déjeuner(s) du matin, Pauline Paris revisite le célèbre poème de Jacques Prévert, mis en musique par Joseph Kosma et immortalisé en 1959 par Marlene Dietrich. Fascinée par l’interprétation quasi parlée de Dietrich et l’atmosphère cinématographique de la composition originale, l’artiste française transforme cette œuvre en un véritable projet filmique.

Dans « La Domestique », Pauline Paris adopte un point de vue inédit : celui de la servante observant un couple bourgeois lors du petit déjeuner. Derrière les gestes du quotidien se dessine une tension silencieuse : la domestique nourrit un désir secret pour Madame, dans un contexte historique où l’homosexualité était encore réprimée en France.

Réalisé par Pauline Paris et Duncan Roberts, le clip s’inscrit dans une esthétique rétro inspirée des années 60. Les arrangements musicaux, également signés par le duo, renforcent cette atmosphère feutrée, tandis que la clarinette de Nathan Kuperminc apporte une touche mélancolique.

Un projet artistique total entre musique, cinéma et performance

Au-delà du single, Déjeuner(s) du matin se présente comme un projet global : un album de neuf titres accompagné d’un film en neuf chapitres, chacun explorant le point de vue d’un personnage. Tourné au château de Brangues, ce projet met en scène Pauline Paris dans plusieurs rôles : Monsieur, la domestique, Madame, allant jusqu’à incarner des objets, dans une approche artistique audacieuse.

Déjà reconnue pour ses précédents travaux, notamment autour des textes de Renée Vivien, et pour son engagement dans les questions LGBTQ+ (co-autrice de Les dessous lesbiens de la chanson), Pauline Paris confirme ici sa singularité. Chanson, théâtre, poésie et performance drag-king se croisent dans une œuvre riche et engagée.

Avec « La Domestique », Pauline Paris s’impose une nouvelle fois comme une artiste incontournable de la scène indépendante française, mêlant héritage littéraire et création contemporaine dans un projet résolument moderne et audacieux.