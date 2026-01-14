So Floyd fait son grand retour au Dôme de Paris en février 2026

Les amateurs de rock progressif et les inconditionnels de Pink Floyd ont rendez-vous avec l’événement. Le jeudi 12 février 2026 à 20h00, le groupe So Floyd investira la scène du Dôme de Paris (Palais des Sports) pour présenter son spectaculaire The Pink Floyd Show, avant de repartir en tournée dans toute la France.

Après avoir conquis les Zéniths et les plus grandes salles hexagonales, le phénomène So Floyd signe un retour très attendu dans la capitale. Plus qu’un simple concert hommage, le groupe propose une véritable immersion sensorielle dans l’univers du légendaire groupe londonien, unanimement saluée pour sa fidélité et son exigence artistique.

Reconnu comme la référence absolue des tribute bands Pink Floyd, So Floyd séduit aussi bien les puristes que le grand public grâce à une précision musicale remarquable, une qualité sonore exceptionnelle et un travail visuel spectaculaire. Jeux de lumières millimétrés, scénographie ambitieuse et interprétation habitée : chaque détail est pensé pour recréer l’atmosphère unique des concerts mythiques de Pink Floyd.

Avec The Pink Floyd Show, le groupe propose un spectacle en quatre actes, chacun correspondant à une période emblématique de la carrière du quatuor britannique. Cette construction permet de traverser les différentes époques d’une œuvre foisonnante, tout en respectant scrupuleusement les arrangements originaux imaginés par David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright et Nick Mason.

Pendant près de deux heures, le public pourra revivre sur scène les titres entrés dans la mémoire collective : Another Brick in the Wall, Money, Time, Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond, et bien d’autres classiques qui ont marqué l’histoire du rock.

Loin de la simple imitation, So Floyd livre une relecture immersive et puissante, portée par une énergie scénique électrisante et une fidélité troublante aux concerts originaux. Un hommage saisissant qui promet un véritable bond dans le temps, à la rencontre de l’un des plus grands groupes des années 70.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés de musique live, le jeudi 12 février 2026 à 20h, au Dôme de Paris.