Drame à Crans-Montana : au moins 40 morts et une centaine de blessés après l’incendie d’un bar pendant la nuit du Nouvel An

Un incendie d’une rare violence a ravagé dans la nuit du 31 décembre au 1ᵉʳ janvier le bar Le Constellation, situé dans la célèbre station de ski de Crans-Montana, dans le canton du Valais.

Au lendemain de la tragédie, les autorités suisses confirment un bilan provisoire d’environ 40 personnes tuées et plus de 115 blessées, dont beaucoup se trouvent dans un état grave. Les opérations d’identification des victimes se poursuivent et le bilan humain pourrait encore évoluer dans les prochaines heures.

Une fête qui tourne au drame

Les faits se sont déroulés vers 1 h 30 du matin, alors que des dizaines de jeunes locaux et touristes, faisaient la fête pour célébrer la nouvelle année dans ce bar très fréquenté du centre de la station. Rapidement, un brasier d’origine encore incertaine s’est déclaré dans le sous-sol du bâtiment, où se trouvait la majorité des fêtards.

Les premiers éléments de l’enquête excluent une piste terroriste ou criminelle. Les autorités privilégient une origine accidentelle, peut-être liée à des étincelles ou à des éléments pyrotechniques utilisés à l’intérieur, qui auraient mis le feu à des matériaux hautement inflammables. L’incendie aurait gagné en intensité en quelques instants, piégeant de nombreuses personnes dans des zones à issues limitées.

Un bilan humain lourd et en cours d’évolution

À ce stade, les autorités suisses ont fait état d’un bilan provisoire d’environ 40 morts et 115 personnes blessées, dont une grande partie souffrent de brûlures graves ou d’autres traumatismes nécessitant des soins intensifs.

La difficulté d’identifier rapidement les victimes, en raison de la gravité des brûlures pour certaines d’entre elles, pousse les autorités à avertir que le bilan pourrait encore s’alourdir dans les prochains jours.

Parmi les victimes déjà identifiées figure notamment un jeune golfeur italien de 16 ans, Emanuele Galeppini, qui se trouvait avec sa famille au moment de l’incendie. L’Italie, comme plusieurs autres pays européens, coordonne avec la Suisse l’identification de ses ressortissants présents sur place.

La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.



Emanuele, rimarrai per… pic.twitter.com/zFPW2Amcoi — Fed.Italiana Golf (@FederGolf) January 1, 2026

Des blessés graves et une solidarité internationale

Parmi les blessés, plusieurs patients ont été transférés vers des unités spécialisées dans les grands brûlés en Suisse et à l’étranger, notamment en Italie et en France, pour des soins adaptés. Les autorités valaisannes ont souligné que entre 80 et 100 des blessés sont encore dans une situation d’urgence absolue et que certains pourraient ne pas survivre aux conséquences de leurs blessures.

Crans-Montana, station huppée connue pour ses pistes de ski et son animation festive, est plongée dans le deuil. Le gouvernement suisse a annoncé la tenue de jours de deuil national, tandis que les forces de sécurité et les services de secours continuent de travailler sans relâche pour soutenir les familles des victimes et achever l’identification des corps retrouvés.

Les responsables locaux ont également évoqué une réflexion à venir sur les normes de sécurité dans les lieux publics, notamment en matière d’issues de secours et de prévention des incendies, à la lumière de ce drame qui marque profondément la communauté.