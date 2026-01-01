Italie : un repas de Noël tourne au drame, une mère et sa fille de 15 ans meurent après une possible intoxication alimentaire

Un drame familial endeuille les fêtes de fin d’année en Italie. À Campobasso, une mère et sa fille adolescente sont décédées après avoir présenté de violents symptômes à la suite du repas de Noël. Une possible intoxication alimentaire est au cœur des investigations, tandis que la justice a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de cette tragédie.

Ce qui devait être un moment de joie familiale s’est transformé en tragédie dans la province de Campobasso, dans le sud de l’Italie. Une mère, Antonella Di Ielsi, 50 ans, et sa fille Sara Di Vita, 15 ans, sont décédées à l’hôpital dans des circonstances dramatiques après avoir présenté des symptômes graves d’intoxication alimentaire suite au repas de Noël. Leur décès, survenu à quelques heures d’intervalle, a suscité une vive émotion et déclenché une enquête judiciaire approfondie.

Un malaise après le réveillon

Les premiers signes de malaise sont apparus le 25 décembre, jour de Noël, peu après un dîner familial. Les parents et la fille ont commencé à souffrir de vomissements, douleurs abdominales et malaise général. Alarmés, ils se sont rendus à l’hôpital Cardarelli de Campobasso, où, selon les premiers diagnostics, il s’agirait d’une simple gastro-entérite ou d’une intoxication alimentaire banale.

Malgré deux visites aux urgences en l’espace de quelques heures, les deux femmes ont été renvoyées chez elles, les symptômes étant jugés non alarmants par le personnel médical. Leur état a toutefois continué de se dégrader, conduisant à leur troisième admission en soins intensifs.

Une dégradation fulgurante et des décès successifs

Dans la soirée du 27 décembre, la jeune Sara a été réadmise en état critique. Malgré les efforts des équipes médicales, elle a succombé dans la nuit à ce qui ressemble à une intoxication sévère, provoquant une insuffisance multiviscérale rapide. Sa mère, également hospitalisée en soins intensifs, est décédée le lendemain matin, laissant un profond choc dans la communauté locale.

Le père, Gianni Di Vita, âgé de 55 ans, ancien maire de leur commune, a lui aussi été hospitalisé après avoir présenté des symptômes similaires. Pris en charge à l’Institut Spallanzani à Rome, son état a été signalé stable, bien qu’il reste sous surveillance médicale.

Enquête judiciaire et analyses en cours

Face à cette tragédie, le parquet de Campobasso a ouvert une enquête judiciaire pour comprendre les causes exactes de ces décès et déterminer si des erreurs médicales ont contribué à la tournure du drame. Cinq médecins ayant pris en charge la famille sont visés par des investigations pour homicide involontaire, blessures par négligence et éventuelles fautes médicales, notamment en raison des deux premières sorties des urgences.

Parallèlement, les autorités sanitaires ont saisi divers aliments et restes du repas de Noël au domicile familial, fruits de mer, champignons, conserves et autres denrées afin de procéder à des analyses toxicologiques approfondies. Les experts tentent de déterminer s’il s’agit d’une forme de botulisme, d’une contamination chimique ou d’un autre agent toxique rare.



