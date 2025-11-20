Eric Serra annonce une importante tournée française en 2026

Eric Serra annonce une vaste tournée française en 2026 avec une date parisienne le 06 décembre 2026 à l’Accor Arena.

Compositeur iconique, architecte sonore hors norme et figure incontournable de la musique de film, Éric Serra revient sur scène en 2026 pour une tournée exceptionnelle à travers la France.

Après avoir conquis le public avec ses ciné-concerts du Grand Bleu en 2023, l’artiste célèbre cette fois 45 ans de carrière avec un spectacle immersif et totalement repensé : Eric Serra Live.

Pour cette tournée anniversaire, Eric Serra, entouré de ses musiciens de toujours, propose une relecture contemporaine de ses œuvres les plus emblématiques, avec une mise en scène visuelle et sonore immersive : de Subway, en passant par Nikita, Léon, Le Grand Bleu et Le Cinquième Elément, voilà l’occasion de vivre un show inoubliable.

Compositeur, explorateur du son et figure majeure de la musique de film, Éric Serra façonne depuis plus de quatre décennies une œuvre singulière, à la croisée du rock, de l’électronique et du symphonique.

Compagnon de route de Luc Besson depuis Le Dernier combat (1983), il a réinventé la bande originale française, en la rendant organique, instinctive et profondément humaine.

Après le succès de sa tournée de ciné-concerts avec Le Grand Bleu en 2023, il revient en 2026 pour célébrer 45 ans de création avec Eric Serra Live Sur scène, il sera tour à tour bassiste, chanteur et chef d’orchestre, entouré de ses fidèles musiciens.

Ce spectacle revisite ses œuvres emblématiques dans une version repensée, immersive et contemporaine. Plongez dans l’univers musical et visuel de Eric Serra Live en tournée dans toute la France et le 6 décembre 2026 à l’Accor Arena de Paris.

Dates de la tournée : Eric Serra Live

13/11/26 – Rouen · Zénith

14/11/26 – Lille · Zénith

15/11/26 – Dijon · Zénith

18/11/26 – Rennes · Le Liberté

19/11/26 – Caen · Zénith

20/11/26 – Brest · Arena

21/11/26 – Nantes · Zénith

22/11/26 – Poitiers · Arena Futuroscope

24/11/26 – Bordeaux · Arkéa Arena

25/11/26 – Toulouse · Zénith

27/11/26 – Aix-en-Provence · Arena

28/11/26 – Nice · Palais Nikaia

29/11/26 – Montpellier · Zénith Sud

02/12/26 – Lyon · LDLC Arena

03/12/26 – Reims · Arena

04/12/26 – Amnéville · Galaxie

05/12/26 – Strasbourg · Zénith

06/12/26 – Paris · Accor Arena (final exceptionnel)