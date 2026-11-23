Entre guitares saturées, beats électroniques et humour noir, le trio franco-belge Electric Clowns secoue la scène musicale avec « L’Art du K.O. », un premier opus explosif déjà porté par un tube à plus d’1,5 million de vues.

C’est un véritable phénomène électrique qui débarque sur la scène musicale francophone. Né à Bruxelles mais aujourd’hui éclaté entre Paris et Londres, Electric Clowns ne ressemble à aucune autre formation actuelle. Le concept tient en une formule simple et percutante : trois musiciens, trois villes et trois clowns bien décidés à faire voler en éclats les codes établis. Avec la sortie de leur tout premier album baptisé « L’Art du K.O. », désormais disponible en version digitale chez FGL Productions, ces trublions du son imposent d’emblée un univers aussi débridé que spectaculaire.

Un cocktail explosif entre guitares saturées et chaos électronique

Musicalement, le trio refuse de choisir son camp et préfère dynamiter les frontières. Leur recette mélange sans complexe l’énergie brute du punk, la puissance frontale du metal, le groove du rock alternatif et la froideur des sonorités industrielles. Sur scène comme en studio, la formation repose sur un équilibre redoutable : un guitariste-chanteur aux riffs tranchants, un batteur qui cogne sur ses fûts comme si chaque morceau était le dernier, et un DJ-chanteur qui découpe, sample et électrise l’ensemble. En croisant des influences aussi cultes qu’AC/DC, les Red Hot Chili Peppers et les Sex Pistols, le groupe livre des refrains immédiatement mémorisables et des rythmiques massives qui ne laissent aucun répit à l’auditeur.

Des masques, de l’humour noir et un premier carton sur YouTube

Au-delà de la performance sonore, Electric Clowns cultive une identité visuelle forte, placée sous le signe de la provocation et de l’absurde. Dissimulés derrière leurs maquillages et leurs masques inquiétants, les trois artistes transforment notre époque en un gigantesque cirque contemporain. Les textes, signés par la plume acérée des Rolling Bidochons, épinglent avec une ironie mordante les obsessions de notre société : l’argent, le sexe, l’ego, la consommation ou encore la dictature des réseaux sociaux. Pour prolonger cette esthétique déjantée, le groupe n’hésite pas non plus à intégrer l’intelligence artificielle dans la création de ses clips.

Signé chez Axe Killer Records, label emblématique du hard rock et du metal, le trio transforme déjà l’essai auprès du grand public. Leur premier extrait au titre évocateur, « Mémère dans les orties », affole les compteurs en cumulant plus d’1,5 million de vues sur YouTube, frôlant désormais la barre symbolique des deux millions. Une ascension fulgurante pour ces clowns électriques qui prouvent qu’il est encore possible de secouer le rock avec humour et décibels.