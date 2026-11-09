Des tatamis à l’Élysée : Teddy Riner officialise sa candidature surprise pour la présidentielle 2027

Coup de tonnerre sur la scène politique française. Ce lundi 9 novembre 2026, l’icône du judo tricolore Teddy Riner a annoncé qu’il se lançait dans la course à l’élection présidentielle de 2027. À 37 ans et encore en activité sportive, le quintuple champion olympique veut imprimer sa marque en se posant comme le candidat du rassemblement face au spectre des extrêmes et à la division du paysage politique.

C’est via une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, doublée d’un entretien accordé au journal Le Parisien, que le judoka guadeloupéen a pris de court la classe politique. « Je m’appelle Teddy Riner et je vous le dis, les yeux dans les yeux, je suis candidat à l’élection présidentielle », a-t-il déclaré face caméra. Conscient du caractère hors norme de cette initiative, le champion devance immédiatement les critiques en affirmant savoir ce qu’on dira de lui : qu’il n’est « pas du sérail », qu’il « n’a pas les codes » et qu’il n’a « jamais fait de politique ». « Si refuser de baisser la tête et refuser le chaos fait de moi un fou, alors oui, je suis complètement fou », tranche-t-il.

« La France qu’on veut » by Teddy Riner !

Battant campagne sous le slogan « La France qu’on veut », le sportif explique que le déclic est survenu après les Jeux olympiques de Paris 2024, où il avait vu un pays rassemblé et fier avant de se rediviser rapidement. Sa décision s’est définitivement arrêtée cet automne face à la montée des tensions sociales et au pessimisme des Français. Revendiquant une position « ni de droite, ni de gauche », il assure vouloir offrir une alternative au duel des extrêmes représentés selon lui par la France insoumise et le Rassemblement national.

Organisation de campagne, cap économique et défis à venir

Sur le terrain des idées, Teddy Riner indique travailler en coulisses depuis plusieurs mois avec un groupe d’une vingtaine de personnalités issues de la société civile, des hauts fonctionnaires et d’anciens ministres. Le candidat esquisse un programme axé sur le pouvoir d’achat, prônant des allègements de charges pour relever les salaires nets, ainsi qu’une refonte du système de retraite combinant solidarité par répartition et une part d’incitation à la capitalisation. Côté finances, le champion finance ses opérations via des fonds propres et des appels à dons, tout en finalisant la quête de son quartier général de campagne.

La route reste toutefois semée d’embûches institutionnelles et politiques. Pour figurer sur le bulletin de vote du premier tour prévu en avril 2027, Teddy Riner devra impérativement récolter les 500 parrainages d’élus requis, un obstacle qu’il qualifie de réalisable. Dans la classe politique, les premières réactions oscillent entre surprise et prudence : Édouard Philippe s’est amusé d’un « candidat de poids », tandis qu’Emmanuel Macron a qualifié l’initiative de positive pour le débat républicain. Enfin, le sportif de haut niveau promet que le judo restera dans sa vie et n’exclut pas une participation aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 si les Français et la fonction présidentielle le lui permettent.

Un monument du sport mondial pour porter son ambition publique

Si Teddy Riner aborde cette nouvelle aventure avec assurance, c’est qu’il s’appuie sur une carrière sportive inégalée dans l’histoire des arts martiaux. Le judoka de 2,04 mètres s’impose en effet comme le combattant le plus titré de tous les temps. Révélé dès l’âge de 18 ans en devenant le plus jeune champion du monde senior à Rio en 2007, il a ensuite réinventé les standards de la catégorie des poids lourds (+100 kg) en alliant une puissance physique colossale à une agilité hors du commun.

Son palmarès vertigineux témoigne d’une longévité sans équivalent : 11 titres de champion du monde, 5 titres européens et pas moins de 7 médailles olympiques à son actif. L’apothéose a eu lieu lors des Jeux olympiques de Paris 2024, où il a glané son troisième titre olympique individuel et décroché l’or par équipes mixtes, s’inscrivant définitivement au panthéon du sport français. Marqué par une série historique de 154 victoires consécutives sur près de dix ans, son parcours au plus haut niveau illustre une culture de l’effort, de la rigueur et du commandement qu’il entend désormais appliquer au service de la nation.