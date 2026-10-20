Vers un acte II des Gilets jaunes : appels en série sur les réseaux sociaux et craintes de nouvelles tensions pour le week-end du 24 octobre

Moins d’une semaine après les violences et les scènes de pillage qui ont marqué la journée du 17 octobre, un nouvel appel au rassemblement national prend de l’ampleur.

Après une première journée marquée par des scènes de violences et de pillages, la coordination des Gilets jaunes appelle à un « acte II » ce samedi 24 octobre. Porté par une accélération fulgurante des appels sur les réseaux sociaux, ce nouveau rendez-vous fait planer la menace d’une mobilisation d’ampleur nationale, poussant les autorités à renforcer la sécurité.

Sur les réseaux sociaux, le mot d’ordre « Le 24 octobre, on revient » se propage avec une vivacité inédite. De TikTok à Telegram, en passant par X, Snapchat ou Facebook, les vidéos, visuels créés par intelligence artificielle et messages d’appel au « back to back » s’accumulent pour exiger le départ du président de la République. Contrairement au premier rassemblement qui avait demandé plusieurs semaines de préparation, les réseaux sociaux agissent cette fois comme un véritable accélérateur, permettant de mobiliser les foules en un temps record.

La cartographie de cette nouvelle journée de contestation se précise rapidement sur les canaux dédiés. Plus d’une centaine de points de ralliement et près d’une centaine de manifestations à travers toute la France sont d’ores et déjà répertoriés. À Paris et en Île-de-France, la situation reste particulièrement surveillée, avec des rendez-vous évoqués notamment sur la place de la Bastille. En parallèle, des mouvements étudiants ainsi que plusieurs organisations syndicales envisagent de se joindre à la démarche, élargissant potentiellement la base des contestataires.

La crainte de nouveaux pillages en France

Dans le même temps, la crainte d’un regain d’exactions et de pillages est omniprésente au sein du gouvernement et de la municipalité parisienne. Pour répondre aux inquiétudes, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a confirmé un renforcement significatif des effectifs des forces de l’ordre sur le terrain. Tout en garantissant le respect du droit de manifester pacifiquement pour les citoyens, le gouvernement entend éviter le renouvellement des scènes de chaos de la semaine précédente.

Cette mobilisation du 24 octobre ne semble d’ailleurs pas être une étape isolée. La coordination et les manifestants préviennent déjà qu’ils poursuivront le mouvement tant que leurs exigences resteront sans réponse. Des dates pour un acte III le 31 octobre, puis un acte IV début novembre en lien avec des journées de grève, circulent déjà, dessinant les contours d’un bras de fer parti pour durer dans le temps.