Tirs au fusil de chasse dans un collège d’Aubagne : un élève interpellé, le principal et une enseignante blessés

Un collégien de 14 ans a ouvert le feu au fusil de chasse au collège Joseph-Lakanal à Aubagne. Le principal et une enseignante sont blessés.

Un drame est survenu ce lundi 12 octobre au sein du collège Joseph-Lakanal à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Selon les premières informations révélées par BFMTV, un adolescent de 14 ans s’est introduit dans l’établissement scolaire armé d’un fusil de chasse avant d’ouvrir le feu. L’attaque a fait deux blessés : le principal du collège, âgé de 53 ans, et une enseignante de 37 ans. Les deux victimes ont été immédiatement prises en charge par les secours et leur pronostic vital n’est fort heureusement pas engagé.

L’auteur des tirs interpellé !

Les événements se sont déroulés aux alentours de 9h25 dans les couloirs de l’établissement. D’après les premiers éléments de l’enquête relayés par l’Agence France-Presse (AFP) et France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur, le jeune tireur aurait fait feu à plusieurs reprises. L’adolescent a finalement été neutralisé et désarmé par le conseiller principal d’éducation (CPE) de l’établissement avant l’arrivée rapide des forces de l’ordre, évitant ainsi un bilan plus lourd. Le président de la République et le gouvernement ont salué la réaction exemplaire et le sang-froid de l’équipe éducative face à cette situation d’urgence.

Le parquet de Marseille a immédiatement ouvert une enquête pour « tentatives d’assassinat ». À ce stade, les motivations exactes du collégien restent à déterminer, bien que plusieurs pistes comme le harcèlement scolaire soient examinées par les chercheurs. En fin d’après-midi, le père du suspect, pratiquant le tir sportif, a été placé en garde à vue pour détention d’armes. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place à destination des élèves et des personnels du collège, tandis que les ministres de l’Intérieur et de l’Éducation nationale se sont rendus sur place.