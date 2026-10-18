Qui sont les activistes du Black Bloc ? Radiographie des visages de l’ultragauche derrière les pillages du 17 octobre

Alors que les manifestations du 17 octobre contre la vie chère ont débouché sur des scènes de violences et de pillages ciblés à travers plusieurs métropoles françaises, les analyses des services de renseignement mettent en lumière le profil complexe des individus composant le « black bloc ». Derrière les tenues noires et les visages dissimulés se trouve une mosaïque d’acteurs aux profils sociaux, idéologiques et territoriaux variés.

Une diversité sociologique bien éloignée des clichés habituels caractéritise cette mouvance. Contrairement à l’idée d’un profil type composé uniquement de jeunes marginaux, la mouvance rassemble des profils hétérogènes. On y retrouve en majorité des jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans, souvent diplômés de l’enseignement supérieur, étudiants en sciences humaines ou jeunes actifs insérés dans le monde du travail. À ce noyau très politisé s’agrège une composante plus jeune d’activistes issus de mouvements lycéens ou étudiants, ainsi que des militants chevronnés aguerris aux luttes sociales. Le profil de ces participants reflète une classe moyenne ou supérieure en rupture avec le système institutionnel classique, trouvant dans l’engagement radical une forme de contestation directe.

L’unité du groupe ne repose pas sur une appartenance partisane, mais sur un ancrage idéologique commun centré sur l’anticapitalisme et l’anti-autoritarisme. La mouvance agrège des sympathisants de la mouvance autonome, des militants antifascistes, des anarchistes et des partisans de l’écologie radicale.

Contre la police et le système économique du pays

Bien qu’opposés aux structures hiérarchiques et à l’État, ces individus partagent le rejet de ce qu’ils qualifient de violence institutionnelle, policière ou économique. Pour ces militants, la dégradation du mobilier urbain, les attaques de banques ou les pillages de grandes enseignes lors de la journée du 17 octobre ne relèvent pas de la criminalité de droit commun, mais s’inscrivent dans une stratégie politique théorisée de réappropriation des richesses et d’impact symbolique.

La dynamique observée lors des récents événements montre également une hybridation sociale inédite lors des phases de chaos. Au cœur d’action constitué par l’ultragauche idéologisée viennent se joindre des opportunistes et des émeutiers urbains, attirés par la rupture des dispositifs de sécurité.

La tactique du black bloc, en brisant les vitrines et en fixant l’attention des forces de l’ordre, crée une brèche exploitée par des individus non politisés venus participer aux pillages de commerces. Cette convergence éphémère entre activistes théoriciens et casseurs d’opportunité constitue la spécificité des violences observées dans le cortège du 17 octobre.