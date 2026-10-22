Pour Halloween, easyHotel transforme la chambre 807 en cercueil géant : une nuit d’épouvante… et de grand confort

À l’approche d’Halloween, easyHotel frappe un grand coup en dévoilant une opération marketing aussi insolite qu’effrayante . Du 26 au 31 octobre 2026, l’établissement Paris Nord Aubervilliers métamorphosera sa chambre 807 dans un univers sombre et gothique où le lit traditionnel cède sa place à… un cercueil .

Baptisée « Best sleep ever… forever », cette campagne détourne les codes du monde funéraire pour offrir une expérience immersive inoubliable. Mais rassurez-vous : si l’ambiance visuelle se veut ténébreuse, le confort reste bel et bien vivant. Le cercueil géant est en effet équipé d’un véritable matelas easyHotel de 30 cm d’épaisseur, spécialement adapté pour que les audacieux « puissent reposer en paix ». Par mesure de sécurité, le cercueil ne pourra toutefois pas être fermé.

Un jeu concours et des réservations limitées

Pour les plus courageux souhaitant vivre l’expérience, plusieurs options s’offrent à eux :



– Cinq nuits réservables : Du 26 au 30 octobre, la chambre 807 sera ouverte à la réservation sur le site d’easyHotel (ouvertures des ventes le 21 octobre).



– Le grand soir à gagner : Du 7 au 26 octobre, un jeu concours organisé sur le compte Instagram de la marque (@easyhotel) permettra à un gagnant de remporter la nuit du 31 octobre, soir d’Halloween. Pour tenter leur chance, les participants doivent s’abonner, liker et commenter « HALLOWEEN » sur la publication dédiée.

Une campagne originale qui illustre l’inventivité de la marque d’hôtels économiques et bas carbone, bien décidée à surprendre sa communauté sans faire l’impasse sur sa priorité absolue : un sommeil de qualité, en toutes circonstances.