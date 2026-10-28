Le Parc Astérix ouvrira son tout nouvel hôtel l’« Odyssée » le 26 mars 2027

Découvrez L’Odyssée Hôtel, le nouveau 4ème hôtel immersif du Parc Astérix avec 300 chambres, inspiré des civilisations antiques. Ouverture le 26 mars 2027.

L’offre hôtelière du Parc Astérix s’apprête à franchir une étape majeure avec l’annonce officielle de l’ouverture de son quatrième établissement, baptisé L’Odyssée Hôtel. Prévu pour accueillir ses premiers visiteurs dès le 26 mars 2027, cet établissement d’envergure vient compléter l’offre existante composée des Quais de Lutèce, de La Cité Suspendue et des Trois Hiboux. Porté par un investissement global de 250 millions d’euros d’ici 2030, ce projet illustre la volonté de la direction de renforcer l’attractivité du parc et de prolonger l’expérience des visiteurs bien au-delà de la fermeture des attractions. Les réservations ouvriront dès le 30 octobre sur le site officiel du parc.

Un voyage immersif à travers les civilisations antiques

Conçu sous la forme d’un grand caravansérail oriental imaginé par le concepteur et directeur créatif Thierry Retif, l’hôtel propose un voyage immersif à travers les civilisations antiques de la Perse, de l’Égypte, de la Mésopotamie et de la Phénicie. Les 300 chambres thématiques, qui incluent des suites exclusives et des options familiales, s’intègrent dans une scénographie minutieuse agrémentée d’une végétation luxuriante rappelant une oasis. L’établissement dispose également de deux grands restaurants, Le Restaurant des Marchands et Le Restaurant des Sables, d’un bar baptisé L’Oasis, ainsi que d’un vaste espace de séminaire modulable de 1 326 mètres carrés pour les événements professionnels. Salué pour sa démarche durable, L’Odyssée Hôtel a obtenu le label Haute Qualité Environnementale mention « Excellente ».

Le Parc Astérix lance une importante campagne de recrutement

Pour préparer cette ouverture d’envergure et garantir un service haut de gamme dès le premier jour, le Parc Astérix a lancé une campagne nationale de recrutement portant sur près de 200 postes permanents et saisonniers. Une journée dédiée spécifiquement à ces recrutements dans l’hôtellerie, la restauration et la réception se tiendra le 10 décembre 2026. Les futurs clients de cet hôtel thématique bénéficieront par ailleurs des avantages habituels, incluant un accès privilégié aux attractions trente minutes avant l’ouverture officielle, prolongeant ainsi une immersion globale au cœur de la forêt du Parc naturel Régional de l’Oise.