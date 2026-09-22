Plongez dans l’obscurité avec le retour de « Peur sur le Parc 2026 » au Parc Astérix

Découvrez le programme terrifiant de l’édition 2026 de « Peur sur le Parc » au Parc Astérix, avec des nouveautés spectaculaires comme La Forêt sans Retour, Les Bas-Fonds du Souk, de nouveaux spectacles et des nocturnes exclusives jusqu’à 1h du matin .

Du 3 octobre au 8 novembre 2026, le Parc Astérix vous invite à vivre une expérience inoubliable où la nuit se ressent pleinement à travers tous les sens. Parmi les attractions phares de cette saison, La Forêt sans Retour s’impose comme une première en France dans un parc d’attractions. Cette maison hantée à ciel ouvert propose 250 mètres de parcours immersif au cœur de la forêt, rythmé par 10 minutes de tension pure, une dizaine de scènes et 15 comédiens. Les visiteurs devront affronter une légende ancienne où rebrousser chemin est interdit.

Un autre décor marquant fait son apparition avec Les Bas-Fonds du Souk, qui plonge les visiteurs dans l’Égypte mystérieuse du XIVe siècle. À la tombée de la nuit, ce marché s’anime avec des ombres glissantes, des comédiens infiltrés et cinq nouveaux personnages inquiétants, tels qu’un embaumeur et ses momies ou une voyante qui parle aux morts. Enfin, le Buffet de l’Horreur change de lieu pour s’installer au restaurant Les Comptoirs d’Épidemaïs, offrant une scénographie entièrement repensée autour de l’Égypte ancienne et un buffet aux saveurs méditerranéennes.

Nouveaux spectacles et nocturnes inédites jusqu’à 1h du matin

Le frisson se poursuit sur scène avec deux créations inédites. Au Camp des Lames d’Acier, le spectacle La Danse des morts-vivants plonge le public dans une ambiance d’énergie brute et de suspense permanent. Du côté des Arènes, Gladiator Illusionis bouscule tous les repères avec de la magie, des illusions saisissantes et des phénomènes inexpliqués dans une atmosphère de grandeur et de malédiction. Les grands classiques indétournables de l’événement, comme les maisons hantées et le spectacle de sons et lumières sur la façade d’OzIris, reviennent également intensifiés par la nuit.

Pour profiter pleinement de ces frissons, l’événement propose 12 nocturnes exclusives les 10, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 octobre et 7 novembre 2026, avec une ouverture du parc prolongée jusqu’à 1h du matin. C’est l’occasion idéale pour les amateurs de sensations fortes de tester leur courage dans l’obscurité la plus totale et de participer au traditionnel Défilé des Monstres qui clôture chaque soirée.