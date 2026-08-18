Parc Astérix : Le billet est en ce moment offert aux séniors pour une journée en famille !

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Le Parc Astérix choisit de jouer la carte de la transmission familiale pour la fin de la saison estivale. La destination gauloise met en place une promotion ciblée pour inciter petits-enfants et grands-parents à partager une journée d’attractions avant l’automne.

Depuis ce 17 août et jusqu’au 27 septembre 2026, l’achat d’un billet enfant (3 à 11 ans) au prix de 59 € directement aux caisses du parc déclenche la gratuité pour un grand-parent de plus de 60 ans.

L’économie est immédiate pour les visiteurs concernés, le billet senior étant habituellement facturé 63 €. La formule s’applique uniquement le jour même de la transaction sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un justificatif de statut senior (carte avantage senior ou Navigo Émeraude).

L’initiative vise à soutenir la fréquentation du site sur la fin du calendrier d’été, hors événements spéciaux. Le parc rappelle par ailleurs que l’accès demeure gratuit pour les moins de 3 ans et que les restrictions habituelles de taille s’appliquent sur plusieurs équipements.