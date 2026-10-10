Sophie Adenot de retour sur Terre : Mission historique accomplie pour l’astronaute française

Après un séjour record de 237 jours en orbite à bord de la Station spatiale internationale (ISS), l’astronaute française de l’Agence spatiale européenne (ESA) Sophie Adenot a amerri avec succès ce jeudi 8 octobre au large des côtes californiennes. Une mission d’une intensité inédite qui suscite un immense engouement populaire et une grande fierté nationale en France.

C’est à bord de la capsule Crew Dragon Freedom de SpaceX que Sophie Adenot et ses trois coéquipiers de la mission Crew-12 (Jessica Meir, Jack Hathaway et Andreï Fedyaev) ont effectué leur rentrée atmosphérique. L’amerrissage s’est déroulé sous un ciel dégagé dans l’océan Pacifique, où la capsule a été rapidement récupérée par les équipes de secours.

« C’est bouleversant d’être de retour » Sophie Adenot

Prise en charge selon les protocoles de réadaptation physique post-vol de longue durée, l’ancienne pilote d’essai de l’armée de l’Air a confié toute son émotion à sa sortie du vaisseau : « C’est bouleversant d’être de retour ». Elle s’envolera vers le centre européen des astronautes à Cologne, en Allemagne, pour suivre un programme de récupération de trois semaines.

Une mission de tous les records : 237 jours et 3 sorties dans le vide spatial

Partie le 14 février dernier, Sophie Adenot boucle une traversée remarquable en signant la plus longue mission en continu jamais effectuée par un astronaute européen au sein de la station spatiale. Au terme de ces huit mois passés en apesanteur, la spationaute française a gravé son nom dans l’histoire en devenant, le 18 août, la toute première femme française à effectuer une sortie extravéhiculaire.

Elle a ensuite récidivé le 1er septembre lors d’une deuxième expédition inédite menée en duo 100 % féminin avec l’Américaine Jessica Meir. Cumulant au total près de 20 heures passées hors de la station au cours de trois sorties distinctes, elle a mené avec succès de complexes travaux de maintenance à l’extérieur du complexe orbital, affirmant ainsi son rôle majeur dans l’exploration spatiale internationale.

Une vulgarisation passionnée qui a captivé la France

Outre les centaines d’expériences scientifiques menées en microgravité pour le CNES et l’ESA, Sophie Adenot a marqué les esprits par sa générosité éducative. En publiant plus de 250 vidéos et contenus tout au long de sa mission, elle a partagé le quotidien de la vie orbitale (expérience scientifique, hygiène, nutrition, gestion du sommeil) avec un enthousiasme contagieux.

Sa pédagogie, son sourire et son accessibilité ont inspiré des milliers de jeunes et suscité un élan de fierté sans précédent en France, inscrivant définitivement son nom dans l’histoire spatiale aux côtés de Claudie Haigneré et Thomas Pesquet.