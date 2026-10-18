Violences du 17 octobre : Emmanuel Macron prône la fermeté judiciaire et recadre le débat à six mois de la présidentielle

Au lendemain d’une journée de mobilisations marquée par de graves exactions et pillages dans plusieurs villes de France, Emmanuel Macron s’est adressé solennellement aux Français ce dimanche 18 octobre à 20 heures. Condamnant sans détour les violences urbaines, le chef de l’État a promis une réponse judiciaire exemplaire tout en appelant au respect du cadre démocratique à six mois de l’élection présidentielle.

Prenant la parole en direct du Palais de l’Élysée, le président de la République a affiché une ligne d’intransigeance absolue face aux dégradations qui ont émaillé la journée du 17 octobre. Qualifiant les scènes de saccage d’« insupportables », Emmanuel Macron a affirmé que rien ne pouvait justifier ni excuser de tels actes.

Il a apporté le soutien de la Nation aux forces de l’ordre, aux blessés et aux élus locaux ciblés. Sur le plan de la justice, le chef de l’État a martelé le principe du « casseurs-payeurs », déclarant que ceux qui ont détruit et pillé devront rembourser leurs dégâts et répondre de leurs actes devant les tribunaux.

Tout en distinguant fermement ces exactions des revendications légitimes exprimées par les manifestants pacifiques, notamment sur la question du pouvoir d’achat et les inquiétudes de la jeunesse, Emmanuel Macron a rappelé que l’écoute ne signifierait ni faiblesse ni impunité. Enfin, en se plaçant à six mois de l’échéance présidentielle, le président a exhorté les Français au calme et au respect des institutions, affirmant que l’avenir du pays devait se décider dans les urnes et le débat démocratique, et non par le désordre de la rue.