Disneyland Paris : Plongée au cœur de l’automne et des frissons pour l’édition 2026 du Festival Halloween Disney

Du 26 septembre au 1er novembre 2026, Disneyland Paris a refermé les portes de sa célèbre saison automnale, le Festival Halloween Disney, après plus d’un mois de festivités. La première destination touristique d’Europe s’est transformée de manière spectaculaire, offrant aux visiteurs un subtil équilibre entre magie divertissante et frissons délicieux.

Dès l’entrée du Parc Disneyland, l’atmosphère victorienne s’est imposée avec éclat, mettant en scène Main Street, U.S.A. ornée de dizaines de nouvelles citrouilles et de près de 170 bougies géantes. Les projections nocturnes et les nouvelles compositions musicales ont achevé de plonger les allées dans une pénombre aussi mystérieuse qu’envoûtante. Du côté de Frontierland, les abords de Casa de Coco – Restaurante de Familia ont vibré au rythme coloré du Día de los Muertos, tandis que les Hôtels Disney prolongeaient l’esprit de la saison aux couleurs des univers Pixar, Marvel et des classiques d’animation.

Disneyland Paris_Behind the scene_New Halloween decorations Disneyland Paris_Disneyland Park_The Unlucky Nugget Saloon Disneyland Paris_Disneyland Park_Mickey_s Halloween Celebration

Des rencontres diaboliques et une garde-robe royale aux accents victoriens

L’événement a été marqué par des interactions d’une intensité rare entre le public et les figures emblématiques de l’univers sombre de la firme. Mickey, Minnie, Donald et Daisy ont arboré des tenues inédites d’inspiration victorienne, agrémentées d’une broche commune en forme de chauve-souris aux éclats singuliers selon chaque personnage. Face à eux, les redoutables Méchants Disney, à l’instar de Maléfique, Cruella, Jafar, de la Reine de Cœur ou encore du Docteur Facilier, le redoutable Maître des Ombres ont investi les lieux pour le plus grand bonheur des amateurs de sensations fortes. Sans oublier le retour très attendu de Jack Skellington et de Sally, issus de l’imaginaire de Tim Burton, qui ont continué de fasciner les visiteurs tout au long de cette parenthèse enchantée.

Disneyland Paris_Disneyland Park_Mickey and his friends in victorian style outfit_Horizontal​ Disneyland Paris_Disneyland Park_Main Street Station Disneyland Paris_Disney Adventure World_The Twilight Zone Tower of Terror

L’incontournable cavalcade et le mystère de The Unlucky Nugget Saloon

Le cœur battant du Parc Disneyland a résonné au rythme de « La Célébration Halloween de Mickey », une cavalcade spectaculaire articulée autour de quatre chars festifs. Mené par Daisy et enrichi de la présence de personnages plus rares tels que Clarabelle et Horace, le défilé s’est achevé en apothéose avec l’impressionnant Manoir aux Illusions de Mickey, théâtre de changements de costumes éclair. L’expérience immersive s’est également prolongée dans les allées de Frontierland avec la métamorphose de The Lucky Nugget Saloon en The Unlucky Nugget Saloon. Ce dernier a revisité la réception de mariage jamais célébrée de Mélanie Ravenswood, étendant pour la première fois son décor scénique, ses lumières et ses tableaux inspirés de Phantom Manor jusqu’à l’étage pour le plus grand ravissement des gourmands.

Les décors de Disnyeland Paris Halloween / JR Actumag.fr Les décors de Disnyeland Paris Halloween / JR Actumag.fr Les décors de Disnyeland Paris Halloween / JR Actumag.fr

Frissons mécaniques, gourmandises ensorcelantes et apogée du 31 octobre

Pour les passionnés d’adrénaline, les attractions iconiques des deux parcs ont répondu présentes, de la vertigineuse Twilight Zone Tower of Terror à Disney Adventure World jusqu’aux décors mystérieux de Phantom Manor et de Big Thunder Mountain. Les papilles n’ont pas été en reste grâce à des créations pâtissières exclusives proposées dans les restaurants de la destination, telles que le Brookie d’Enfer ou le Gâteau de la malédiction d’Ursula. Enfin, le point d’orgue de cette édition 2026 s’est matérialisé le 31 octobre lors d’une journée spéciale prolongée jusqu’à 23 heures, rythmée par un feu d’artifice unique, une distribution de M&M’S et une autorisation exceptionnelle offerte à l’ensemble des visiteurs de venir costumés pour clore en beauté un automne mémorable.