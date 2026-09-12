Céline Dion bouleversante à Paris : le récit de son grand retour sur scène ce samedi soir

Triomphe à la Plénitude Arena de Paris : retrouvez le compte-rendu exclusif du concert événement de Céline Dion ce samedi 12 septembre 2026. Analyse des moments forts, de la voix et du retour sur scène de la diva québécoise.

Le moment que des milliers de fans attendaient depuis des années est enfin arrivé ce samedi 12 septembre 2026. Devant une salle comble à la Plénitude Arena de Paris, Céline Dion a effectué son grand retour sur scène dans une atmosphère de ferveur indescriptible. Dès son entrée, accueillie par une ovation debout d’une intensité rare, l’artiste n’a pu cacher ses larmes face à l’accueil chaleureux du public parisien. Elle a ouvert le spectacle sur une note intime et symbolique en interprétant On ne change pas, avant de s’adresser à la foule pour rappeler que ce retour était une promesse qu’elle s’était faite à elle-même et à ses admirateurs.

Tout au long de la soirée, la star québécoise a enchaîné ses plus grands succès francophones et internationaux, entourée d’un orchestre d’envergure. L’enchaînement des morceaux issus de sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman, notamment Pour que tu m’aimes encore et S’il suffisait d’aimer, a immédiatement fait chanter les 40 000 spectateurs présents. Malgré les épreuves de santé traversées ces dernières années, la chanteuse a livré une performance vocale solide et habitée, s’appuyant sur des arrangements modernes et une scénographie grandiose.

Une gigantesque clameur pour son interprétation de l’Hymne à l’amour

Le sommet émotionnel de la soirée est survenu lorsqu’elle a réinterprété L’Hymne à l’amour, faisant directement écho à sa prestation marquante de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce titre a plongé l’enceinte dans un silence sacré avant de déclencher une clameur immense. La soirée s’est finalement achevée dans un feu d’artifice visuel sur l’incontournable My Heart Will Go On, porté par une diva au sommet de son art et acclamée durant de longues minutes.

Ce concert du samedi 12 septembre marque le premier chapitre d’une série historique de représentations à Paris La Défense Arena. En retrouvant son public avec autant de générosité et de puissance, Céline Dion confirme que le lien unique qui l’unit à la France reste absolu et inébranlable.