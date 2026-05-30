Aya Nakamura au Stade de France : Un premier concert historique et impérial pour la reine de la pop

Pour sa première date au Stade de France le vendredi 29 mai 2026, Aya Nakamura a offert un show grandiose et XXL. Devant un public survolté, la star franco-malienne a prouvé son statut d’icône incontournable de la scène francophone. Retour sur une soirée mémorable qui marque le début d’une trilogie historique.

C’est un exploit qui l’inscrit un peu plus dans la légende de la musique. Ce vendredi 29 mai 2026, Aya Nakamura a donné le coup d’envoi d’une série de trois concerts consécutifs à guichets fermés au Stade de France. À seulement 31 ans, l’artiste originaire d’Aulnay-sous-Bois est devenue la plus jeune artiste française, ainsi que la première femme noire francophone, à s’emparer de l’enceinte mythique de Saint-Denis. Un véritable tour de force pour celle qui boxe désormais dans la catégorie des superstars mondiales.

Un show XXL et une entrée digne des plus grandes stars américaines

Dès les abords du stade, l’ambiance laissait présager une soirée exceptionnelle. Venus en masse pour soutenir la « Reine », les spectateurs – composés en grande majorité de femmes venues célébrer une sororité festive – arboraient leurs plus belles tenues.

Visuellement impressionnant, le concert a débuté par une mise en scène soignée et futuriste, rappelant l’univers de son dernier album Destinée. Portée par des chorégraphies millimétrées, des jeux de lumières époustouflants et une scénographie digne de Beyoncé ou Rihanna, Aya Nakamura a immédiatement captivé son audience.

Une setlist de tubes incontournables et de nouveautés

Pendant près de deux heures, le Stade de France s’est transformé en une immense piste de danse. La chanteuse a enchaîné ses plus grands classiques mondiaux comme Djadja, Pookie ou Copines, repris à l’unisson par près de 80 000 spectateurs en transe. L’artiste a également profité de cette première date pour interpréter ses nouveaux titres, dont les singles Baddies et Désarmer, démontrant une maîtrise vocale et un charisme scénique impérial.

Le début d’un marathon historique de trois jours

Avec près de 240 000 billets écoulés sur l’ensemble du week-end, Aya Nakamura réalise une performance inédite pour une artiste solo francophone au Stade de France. Ce premier chapitre réussi d’une série de trois concerts (les 29, 30 et 31 mai) confirme que la chanteuse est bien la patronne de la pop urbaine.

Pour les fans qui n’ont pas pu obtenir le précieux sésame, une séance de rattrapage est prévue : le concert du samedi 30 mai est diffusé en direct et en exclusivité mondiale sur Prime Video et Amazon Music, permettant à ses millions d’admirateurs à travers le monde de participer, à distance, à ce moment historique.