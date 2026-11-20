Sorti ce jeudi 19 novembre 2026 après treize ans d’attente, le nouveau jeu vidéo de Rockstar Games affole tous les compteurs. Selon les premières estimations du cabinet spécialisé Sensor Tower, « Grand Theft Auto VI » s’est déjà écoulé à près de 25 millions d’exemplaires, reléguant le cinéma et la musique au rang de figurants.

C’est un raz-de-marée culturel et financier sans précédent. Ce jeudi 19 novembre, les joueurs du monde entier ont enfin pu poser les mains sur Grand Theft Auto VI (GTA 6). Dès les premières heures suivant son lancement à minuit sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, le titre développé par le studio britannique Rockstar Games a provoqué des files d’attente devant les magasins physiques et saturé les serveurs de téléchargement — le jeu pesant la bagatelle de 212 Go sur PS5.

24,58 millions de copies vendues en une journée

Les chiffres donnent le tournis. Bien que l’éditeur Take-Two Interactive n’ait pas encore communiqué de bilan officiel, les premières données publiées ce vendredi par le cabinet d’analyse Sensor Tower révèlent l’ampleur du séisme : 24,58 millions d’exemplaires auraient déjà trouvé preneur en l’espace de seulement 24 heures.

Dans le détail, la console de Sony domine largement les débats :



– PlayStation 5 : 18,4 millions d’unités vendues (soit 75 % des ventes).

– Xbox Series X/S : 6,15 millions d’unités vendues (25 %).

Ce démarrage canon s’explique par une phase de précommandes déjà historique. Avant même sa sortie officielle, GTA 6 avait cumulé environ 20 millions de réservations, pulvérisant de loin le précédent record détenu par Cyberpunk 2077 (8 millions en 2020).

Rentabilisé dès le premier jour

Sur le plan financier, le jeu vidéo vient d’écraser toute la concurrence de l’industrie culturelle. En une seule journée, GTA 6 a généré 2,36 milliards de dollars de chiffre d’affaires. À titre de comparaison, il fait presque deux fois mieux que le meilleur démarrage de l’histoire du cinéma, détenu par le film Avengers: Endgame et ses 1,22 milliard de dollars récoltés lors de son premier week-end d’exploitation.

Si le bénéfice net exact dépendra des coûts de distribution et de marketing sur la durée, cette somme colossale permet à Rockstar Games et Take-Two de rentabiliser intégralement la production dès le jour de la sortie. Le coût de développement de ce sixième opus, en chantier depuis plus d’une décennie, est en effet estimé entre 1 et 1,5 milliard de dollars, ce qui en fait le produit culturel le plus cher jamais conçu. Le panier moyen a également été tiré vers le haut par l’engouement pour l’édition Ultimate du jeu, qui a représenté 87 % des précommandes numériques.

Un séisme qui paralyse le reste du jeu vidéo

L’arrivée de ce mastodonte dans les rues fictives de Vice City (inspirée de Miami) n’est pas sans conséquence pour la concurrence. Les analystes du secteur observent déjà un exode massif des joueurs vers le titre de Rockstar, entraînant une baisse brutale de la fréquentation sur d’autres géants du secteur comme Fortnite, Roblox ou encore son prédécesseur, GTA Online.

La machine à cash est d’ailleurs loin d’avoir atteint son plafond. Alors que les fêtes de fin d’année approchent, Take-Two dispose encore de deux leviers majeurs pour faire grimper les bénéfices dans les mois à venir : le déploiement prochain de la nouvelle version multijoueur en ligne et l’arrivée ultérieure du jeu sur PC. De quoi assurer à la franchise un règne financier parti pour durer une nouvelle décennie.