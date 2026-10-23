[TEST CAMPAGNE + DMZ] Call Of Duty Modern Warfare 4 : Entre grand spectacle militaire et révolution tactique en DMZ, la franchise frappe fort

TEST PC – Disponible en accès anticipé avant son lancement officiel, Call of Duty Modern Warfare 4 revient aux fondamentaux tout en concrétisant ses plus grosses ambitions.

Après un épisode précédent mitigé sur le plan narratif, Activision et Infinity Ward ont choisi de resserrer l’expérience solo autour de ce qui a fait le succès historique de la franchise : des missions haletantes, une mise en scène cinématographique spectaculaire et une écriture plus sombre. En parallèle, le mode DMZ fait un retour remarqué en s’imposant désormais comme une composante à part entière et particulièrement soignée du titre.

Une campagne sous haute tension entre vengeance obsessionnelle et grand spectacle

Cette nouvelle campagne reprend le fil d’une trame géopolitique sous haute tension, concluant l’arc narratif ouvert ces dernières années. Le récit s’articule autour d’un Captain Price plus sombre et obnubilé que jamais par la traque de ses ennemis, prêt à frôler la rupture avec ses plus fidèles alliés comme Gaz, Ghost et Laswell. L’intrigue monte encore d’un cran avec l’introduction du grand antagoniste « The Archer », incarné à l’écran par l’acteur Mads Mikkelsen, qui apporte un charisme indéniable aux enjeux.

Sur le plan du gameplay, cet accès anticipé confirme un retour très bénéfique aux séquences linéaires et scriptées qui ont fait la renommée du FPS d’Activision. On alterne entre des assauts militaires d’envergure, des infiltrations nocturnes à la finition chirurgicale et des phases originales de filature sans armes. Le feeling des armes (gunplay) reste la référence absolue du genre. Si une mission plus ouverte sous forme de vaste zone d’exploration vient parfois freiner l’élan du récit, l’aventure solo réussit son pari en offrant une vraie conclusion poignante, maîtrisée et généreuse en action.

Le mode DMZ : L’expérience d’extraction franchit un cap stratégique

En parallèle du solo, l’accès anticipé permet d’arpenter le mode DMZ, la proposition d’extraction shooter tactique de Call of Duty. Le principe repose toujours sur la même mécanique de risque et de récompense : votre escouade est parachutée dans une immense zone de guerre (notamment la carte Hajin), où vous devez accomplir des contrats, affronter des forces contrôlées par l’IA et éliminer d’autres joueurs humains avant de vous exfiltrer avec votre précieux butin.

Cette version peaufinée de DMZ introduit une véritable persistance et une gestion approfondie. Depuis la Base d’Opérations Avancée, les joueurs gèrent leurs opérateurs, leur arsenal et la progression de leur équipement au fil des réussites. De nouvelles mécaniques dynamiques, comme des contrats de prime évolutifs transformant certains opérateurs cibles en véritables chasses à l’homme, apportent une paranoïa constante. Malgré quelques bugs d’ergonomie et de légers problèmes techniques actuellement en cours de correctif lors de cet accès anticipé, DMZ gagne en maturité et s’impose comme une alternative multijoueur hautement addictive.

93 % SCORE TEST CAMPAGNE + DMZ CALL OF DUTY : MW4 Armé d’une campagne spectaculaire sublimée par Mads Mikkelsen et d’un mode DMZ enfin mûr, ce Modern Warfare 4 signe un retour aux affaires remarqué malgré quelques fautes de rythme. LES PLUS Mise en scène cinématographique : Une campagne solo spectaculaire avec un rythme soutenu.

Une campagne solo spectaculaire avec un rythme soutenu. Interprétation de haut niveau : Mads Mikkelsen excellent dans son rôle d’antagoniste principal.

Mads Mikkelsen excellent dans son rôle d’antagoniste principal. Gunplay irréprochable : Des sensations de tir et un comportement des armes toujours au sommet du genre.

Des sensations de tir et un comportement des armes toujours au sommet du genre. Approfondissement du mode DMZ : La Base d’Opérations et la boucle d’extraction gagnent en profondeur stratégique. LES MOINS Rupture de rythme : Quelques missions ouvertes en solo brisent inutilement la dynamique narrative.

Quelques missions ouvertes en solo brisent inutilement la dynamique narrative. Ajustements techniques : Des bugs d’interface et de gestion du stuff encore présents dans l’accès anticipé de DMZ.

Des bugs d’interface et de gestion du stuff encore présents dans l’accès anticipé de DMZ. Intégration d’éléments Warzone : L’imposition des plaques d’armure en solo reste discutable sur le plan de l’immersion. NOTES Graphismes 100 % Gameplay 90 % Musique 95 % Durée de vie 90 %