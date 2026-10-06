Test des Bleequp Ranger : les lunettes connectées de sport qui veulent concurrencer les géants

Sur le marché encombré des lunettes connectées, entre les mastodontes de la tech (Meta Ray-Ban) et les marques spécialisées dans l’outdoor pur, la marque Bleequp avance ses pions avec le modèle Ranger. Positionnées comme l’outil ultime des sportifs et des amateurs de sensations fortes, ces lunettes intègrent une caméra orientée IA, un design ergonomique et des verres interchangeables. Promesse : capturer l’action à la première personne sans s’encombrer d’une action-cam. Pari réussi ? Verdict après plusieurs semaines de test en conditions réelles.

Dès la sortie de la boîte, les Bleequp Ranger affichent clairement leur ADN sportif avec leur monture noire robuste et leurs verres rouge-orange au traitement miroir. Malgré l’intégration de toute l’électronique de pointe, le poids reste remarquablement maîtrisé et les lunettes se font rapidement oublier sur le nez, même après deux heures d’effort intense en course à pied ou à vélo. Les branches élargies logent les composants tout en assurant un maintien irréprochable grâce à leur revêtement antidérapant, tandis que le système de verres interchangeables permet de s’adapter facilement aux variations de luminosité.

Au-delà de la technologie, la qualité optique répond aux exigences des athlètes en offrant une excellente protection contre les rayons ultraviolets et en réduisant efficacement la fatigue oculaire. La teinte rouge-orange apporte un contraste particulièrement flatteur et utile pour distinguer rapidement les aspérités du terrain, qu’il s’agisse de racines ou de cailloux en VTT, le tout avec une distorsion optique quasi nulle sur les bords des verres.

Bleequp Ranger Bleequp Ranger Bleequp Ranger

Immersion vidéo et autonomie sur le terrain

La capture vidéo constitue le véritable point fort de ces lunettes grâce à une orientation pensée pour le sport qui permet de filmer exactement là où les yeux se posent. Les images en vision subjective affichent un dynamisme redoutable et un piqué tout à fait satisfaisant en plein jour, épaulées par une stabilisation numérique performante qui gomme les soubresauts liés à la foulée, même si les conditions de faible luminosité mettent logiquement en évidence les limites du capteur miniature. Les fonctionnalités logicielles dopées à l’intelligence artificielle facilitent quant à elles le montage rapide et le partage des temps forts directement depuis l’application dédiée.

L’utilisation au quotidien se révèle intuitive grâce à des commandes judicieusement placées sur les branches pour déclencher des enregistrements ou prendre des photos sans couper son effort, tandis que l’audio ouvert permet de rester parfaitement conscient de son environnement pour des raisons de sécurité évidentes. L’autonomie en enregistrement continu se situe entre une heure et demie et deux heures, ce qui constitue la norme pour ce format compact, nécessitant de privilégier les clips courts ou d’utiliser le boîtier de charge fourni pour les longues sorties.

Bleequp Ranger Bleequp Ranger Bleequp Ranger

Spécificités :

Les lunettes connectées Bleequp Ranger affichent des caractéristiques techniques de pointe pensées pour l’action, articulées autour d’une monture ultra-résistante et flexible en TR90 de seulement 49 grammes, dotée d’une certification d’étanchéité IP54 et de plaquettes de nez antidérapantes ajustables.

Optique :

Sur le plan optique, elles intègrent une protection totale UV400, des verres standard de haute qualité, avec des options pour des verres ZEISS ou photochromiques et un insert amovible pour verres correcteurs ainsi qu’un champ de vision immersif à 120 degrés.

Capture :

Côté capture, le capteur Sony de 16 mégapixels est propulsé par une puce Qualcomm et une stabilisation électronique EIS optimisée pour le sport, permettant d’enregistrer des vidéos jusqu’en 3K à 60 images par seconde (avec des clips limités à 1 minute en haute résolution ou illimités en 1080p30) et des photos au format 4:3.

Stockage :

Le stockage interne s’élève à 32 Go, complété par une connectivité Wi-Fi 5 GHz et Bluetooth Low Energy pour alimenter l’application dédiée et ses fonctions de montage dopées à l’intelligence artificielle.

Audio :

Enfin, la partie audio repose sur un système à oreilles ouvertes Open-Ear à conduction aérienne muni de quatre haut-parleurs et de cinq microphones avec réduction active du vent, tandis que l’alimentation est assurée par une batterie de 260 mAh offrant environ une heure d’enregistrement vidéo continu, extensible à plus de cinq heures grâce au boîtier de charge externe optionnel de 1600 mAh.

Pour finir

En somme, les Bleequp Ranger s’imposent comme une alternative séduisante et immersive aux caméras d’action classiques pour tous les sportifs désireux de dynamiser leurs contenus et de partager leurs sessions sans encombrement. Si l’autonomie reste le principal compromis inhérent à cette catégorie de produits, la justesse de l’ergonomie, la qualité de l’immersion et l’intégration logicielle en font un compagnon de route convaincant pour immortaliser ses exploits.