Le mythe réinventé : tout ce qu’il faut savoir sur le remake de Zelda: Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2

Vingt-huit ans après son avènement sur Nintendo 64, le chef-d’œuvre absolu The Legend of Zelda: Ocarina of Time s’apprête à faire son grand retour. Attendu pour le 5 novembre 2026 sur Nintendo Switch 2, ce remake d’envergure conjugue nostalgie et modernité à travers une refonte technique totale, de nouvelles options de gameplay et des éditions collector déjà sous haute tension. Décryptage complet.

Véritable pierre angulaire du jeu d’action-aventure en 3D, The Legend of Zelda: Ocarina of Time s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Attendu le 5 novembre 2026 mondialement sur Nintendo Switch 2, ce remake d’envergure ambitionne de porter la machine de salon pour les fêtes de fin d’année.

Proposé à 69,99 € en version physique cartouche (avec des offres de lancement agressives chez certains revendeurs avoisinant les 51 €) et à 59,99 € en dématérialisé, le titre s’accompagne d’éditions limitées très convoités, à l’instar d’un premier tirage arborant une jaquette métallisée et de nouveaux Amiibo de Link et Zelda enfants.

Une refonte complète pour le plus grand bonheur des joueurs

Débarrassé des contraintes d’époque, le jeu offre une refonte technique complète : un monde continu sans temps de chargement, une partition symphonique réenregistrée, un doublage intégral en français et une ergonomie modernisée, intégrant notamment une caméra libre à 360°, la visée gyroscopique et même l’utilisation du microphone pour jouer des mélodies à l’Ocarina. Une renaissance magistrale pensée pour séduire les vétérans d’Hyrule comme une nouvelle génération de joueurs.

En modernisant les piliers fondamentaux de son œuvre la plus culte tout en préservant scrupuleusement l’essence qui a marqué toute une génération de joueurs, Nintendo ne livre pas un simple dépoussiérage nostalgique, mais pose une véritable pierre d’achoppement pour la Nintendo Switch 2. Entre hommage vibrant aux origines de la 3D et démonstration de force technologique, ce remake d’Ocarina of Time s’impose d’ores et déjà comme l’événement incontournable de cette fin d’année 2026, prêt à réenchanter le royaume d’Hyrule pour les vingt prochaines années.