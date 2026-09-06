Onimusha : Way of the Sword — La renaissance spectaculaire du samouraï démoniaque de Capcom

TEST PC – Après deux décennies de silence, la légendaire franchise d’action-aventure de Capcom fait un retour remarqué sur PC. Entre sabres acérés, magie d’outre-tombe et duels nerveux, ce tout nouvel opus centré sur le mythique Miyamoto Musashi tient-il ses promesses ?

L’aventure prend place au début de l’époque d’Edo, dans un Kyoto majestueux déformé par un miasme ténébreux émanant des enfers. Dans la peau du jeune et intrépide samouraï Miyamoto Musashi dont le visage s’inspire du légendaire acteur Toshiro Mifune, le joueur se retrouve projeté au cœur d’un conflit impitoyable contre les Genma.

Équipé du mythique gantelet Oni, artefact capable d’absorber l’âme des monstres défaits, Musashi parcourt la capitale historique pour percer les mystères de cette invasion et découvrir le sens profond de son propre destin. Le récit jongle habillement entre drame historique et dark fantasy sanglante, offrant un univers saisissant au carrefour de la poésie japonaise et de la pure démonologie.

Onimusha (3) Onimusha (2) Onimusha (1)

Un gameplay au sabre ultra-technique et jubilatoire

Capcom dépoussière la recette originale en abandonnant les caméras fixes au profit d’un système d’action dynamique particulièrement à son aise sur PC. La prise en main repose sur un équilibre parfait entre parades chirurgicales, esquives et contre-attaques foudroyantes. La mécanique emblématique du Issen, qui exige un timing millimétré au moment de l’impact ennemie pour porter un coup fatal, fait son grand retour et procure des sensations de puissance incomparables. L’aspect RPG léger enrichit considérablement la progression : la récolte d’âmes permet d’améliorer un arsenal étendu, d’éveiller la magie élémentaire des armes Oni et de débloquer de nouveaux talents.

Sans tomber dans la rigidité d’un Souls-like punitif, le titre offre un challenge relevé avec des combats de boss denses qui demandent de bien observer les motifs d’attaque. Sur PC, la fluidité irréprochable et le support du clavier-souris ou des manettes modernes font honneur aux exigences des joueurs d’action.

Onimusha WS (3) Onimusha WS (2) Onimusha WS (1)

Une réalisation de haute volée pour une immersion totale

Propulsé par les technologies de pointe de Capcom, le jeu offre des panoramas époustouflants de sanctuaires, de forêts macabres et de ruelles dévastées de Kyoto. Les modèles 3D bénéficient d’animations de combat extrêmement détaillées et fluides. Les effets de lumière et la gestion du sang renforcent l’ambiance brutale des duels au katana. La partie sonore n’est pas en reste, proposant une bande-son traditionnelle sublimée par des arrangements orchestraux épiques, ainsi que des doublages japonais de premier ordre qui soutiennent le rythme de cette grande épopée.