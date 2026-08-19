Fuite GTA 6 : de nouvelles vidéos de gameplay et la carte dévoilées avant l’heure

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Une nouvelle fuite touche GTA 6 avec la diffusion de séquences de gameplay inédites et de la carte du jeu. Analyse des révélations et des menaces du groupe CyberLeek envers Rockstar Games.

Le secteur du jeu vidéo fait face à une nouvelle secousse majeure. À l’approche des échéances de communication officielle prévues par Rockstar Games, plusieurs séquences vidéo inédites ainsi qu’une image présentée comme la carte complète de Grand Theft Auto VI ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux et plateformes d’hébergement.

Une séquence de gameplay de basket

Les extraits diffusés mettent principalement en scène l’un des deux protagonistes jouables, Jason. Les joueurs ont pu observer différentes fonctionnalités mécaniques et d’interaction avec l’environnement. Parmi les éléments visibles figurent une séquence d’activités annexes démontrant la physique du ballon lors d’une session de basket-ball, un système de jauge d’endurance, des mécaniques de combat au corps-à-corps plus poussées, ainsi que des phases de conduite intégrant de nouvelles interfaces utilisateur. D’autres détails comme un indicateur d’essence, une gestion dynamique du coffre des véhicules pour l’armement, ainsi qu’un système de recherche policière remis au goût du jour ont également été identifiés.

Cette fuite massive est revendiquée par un groupe opérant sous le nom de CyberLeek. L’entité accompagne la diffusion de ces médias d’un manifeste adressé directement à l’éditeur Take-Two Interactive et à sa filiale Rockstar Games. Le groupe formule plusieurs exigences à l’encontre de l’industrie, ciblant notamment la généralisation du format 100 % numérique, les précommandes et la politique d’extensions solo payantes. CyberLeek menace de publier d’autres contenus confidentiels, incluant d’éventuelles séquences narratives, si leurs requêtes ne sont pas prises en compte.

La réaction des ayants droit ne s’est pas faite attendre. Take-Two Interactive et Rockstar Games ont promptement engagé des procédures de retrait pour atteinte aux droits d’auteur (DMCA) sur la plupart des plateformes communautaires. Bien que l’authenticité exacte des versions de développement visibles sur les vidéos n’ait pas fait l’objet d’un communiqué formel de la part du studio, la vague systématique de suppressions de contenus confirme la légitimité des éléments en circulation.