GTA 6 sur Netflix : les 7 détails secrets de la présentation que vous avez manqués

La diffusion exclusive de 26 minutes dédiée à Grand Theft Auto VI sur Netflix a pris l’industrie du jeu vidéo par surprise.

Derrière la claque visuelle et les scènes d’action explosives avec Jason et Lucia, Rockstar Games a disséminé une foule de détails extrêmement précis. Voici l’analyse complète de tout ce qu’il ne fallait pas rater lors de cette présentation événement.

Une refonte inédite du système d’indice de recherche et des mécaniques de véhicule

Le premier élément majeur mis en évidence réside dans la refonte complète du système de recherche. Désormais, la police de l’État de Leonida ne sait pas automatiquement qui vous êtes au moment où le crime est commis. Le jeu prend en compte la plaque d’immatriculation de votre véhicule, la tenue vestimentaire de Jason ou Lucia, et même les témoins présents sur place. Lors de la phase de braquage présentée, on aperçoit furtivement une jauge d’identification : changer de voiture à l’abri des regards ou retirer son masque permet de semer la patrouille bien plus efficacement que dans les opus précédents.

L’interaction avec les véhicules gagne également en réalisme grâce à des jauges de carburant et de santé du moteur visibles sur le tableau de bord en vue interne. Le coffre des voitures sert désormais de stock physique d’équipement, poussant les joueurs à sélectionner leurs armes lourdes avant de sortir du véhicule, un système directement hérité de la sacoche de cheval de Red Dead Redemption 2.

Une IA vivante et des interactions poussées avec l’environnement de Vice City

L’intelligence artificielle des PNJ franchit un cap impressionnant. Les passants ne sont plus de simples figurants : dans la séquence du magasin de bijoux, un civil armé réagit directement pour défendre le commerce au lieu de fuir, forçant Lucia à adapter sa tactique. Le menu d’interaction propose des options de dialogue dynamiques ainsi qu’une fonction d’analyse ou d’étude pour consigner les comportements et la faune locale.

L’interface cartographique a elle aussi évolué. Lors du changement rapide de personnage, le mini-guide de conduite affiche une modélisation 3D dynamique de l’environnement, tandis que l’écran de pause exploite de véritables données d’imagerie satellite pour cartographier l’État de Leonida. Enfin, la physicalité des décors s’illustre par la déformation réaliste des objets et la gestion inédite de la masse corporelle des passants dans les rues encombrées de Vice City.