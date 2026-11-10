Grand Theft Auto VI débarque dans le monde réel avec un festival musical exclusif à Miami

Rockstar Games vient d’annoncer la tenue de « Grand Theft Auto VI: The Festival », un événement musical géant organisé le 21 novembre prochain à Miami, réunissant les stars de la bande-son du jeu le plus attendu de la décennie.

C’est une annonce qui risque d’enflammer aussi bien les gamers que les amateurs de musique du monde entier. Rockstar Games passe du virtuel au réel en organisant Grand Theft Auto VI: The Festival, un événement live exceptionnel qui se tiendra le 21 novembre prochain au célèbre complexe Mana Wynwood, à Miami.

Une immersion inédite au cœur de Vice City et Leonida

Pensé comme une célébration de l’univers sonore unique de Vice City et de l’État fictif de Leonida, cet événement proposera une expérience immersive portée par deux scènes où la musique ne s’arrêtera jamais. Un coup de com’ magistral pour l’éditeur, qui continue d’alimenter la frénésie autour de son futur blockbuster.

Pour marquer le coup, Rockstar Games n’a pas fait les choses à moitié et a convoqué une poignée des plus grands noms de la scène musicale actuelle, tous figurant sur la bande-son officielle du jeu.

Le public pourra notamment assister au showcase très convoité de Cactus Jack, emmené par Travis Scott, accompagné de Don Toliver, Kodak Black et Sofaygo. La superstar Cardi B, le producteur star Metro Boomin, le portoricain Rauw Alejandro (via la formule Rauw & Friends) ainsi que le producteur Tainy seront également de la partie.

Côté musiques électroniques et alternatives, l’affiche s’avère tout aussi prestigieuse avec un DJ set très attendu du duo français Justice, des performances énergiques du duo argentin Ca7riel & Paco Amoroso, ainsi que des sets en back-to-back exclusifs réunissant Nick León et DJ Python, Prospa et Skream, ou encore The Dare et Fcukers. Les artistes Suero viennent compléter cette programmation XXL.