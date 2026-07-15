Le crash du 14 juillet : l’Espagne brise le rêve des Bleus

Impuissante et en panne d’inspiration offensive, l’équipe de France s’est inclinée (0-2) face à une Espagne ultra-maîtrisée en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Pour la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête de la sélection, les Bleus devront se contenter de disputer la finale de consolation pour la médaille de bronze.

Hier soir à Dallas, le jour de la fête nationale française n’aura pas porté chance aux hommes de Didier Deschamps. Face à une Espagne flamboyante et techniquement impeccable, la France n’a jamais réussi à imposer son rythme.

C’est tout d’abord à la 22e minute, après une faute évitable dans la surface que Mikel Oyarzabal transforme sereinement son penalty et donne l’avantage à la Roja (0-1). Puis à la 58e minute, c’est sur une superbe phase collective que le défenseur espagnol, Pedro Porro, double la mise et douche définitivement les espoirs tricolores d’une révolte (0-2).

Malgré les entrées de Rayan Cherki et Désiré Doué en seconde période pour tenter d’apporter de la folie, Kylian Mbappé et ses partenaires se sont heurtés à un bloc espagnol compact et serein, dirigé d’une main de maître par Luis de la Fuente.

Quel avenir pour les Bleus ?

Cette défaite marque un tournant historique pour l’équipe de France. Il s’agissait de l’avant-dernière apparition de Didier Deschamps sur le banc des Bleus. Le sélectionneur emblématique tentera de clore son immense chapitre tricolore sur une bonne note lors du match pour la 3e place, prévu ce samedi 18 juillet à Miami, face au perdant de l’autre demi-finale opposant l’Angleterre à l’Argentine.

De son côté, l’Espagne valide son billet pour la grande finale de ce Mondial 2026 qui se tiendra le dimanche 19 juillet au MetLife Stadium.