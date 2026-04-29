Après son hospitalisation, Jean-Marie Bigard rassure sur son état de santé

Après plusieurs semaines d’inquiétude, Jean-Marie Bigard donne enfin des nouvelles rassurantes sur son état de santé. Hospitalisé fin mars après une chute à son domicile, l’humoriste se dit aujourd’hui prêt à revenir sur le devant de la scène.

Bonne nouvelle pour les fans de Jean-Marie Bigard. Hospitalisé depuis le 31 mars 2026 à la suite d’un malaise survenu chez lui, l’artiste de 71 ans a tenu à rassurer sur son état de santé. Dans un message adressé à Cyril Hanouna, il a affirmé sans détour : « Je vais mieux ».

Selon son entourage, cette hospitalisation faisait suite à une chute possiblement liée à un diabète mal contrôlé ou à un micro-accident vasculaire. L’humoriste souffre en effet de plusieurs problèmes de santé, dont le diabète et une polyarthrite.

Une apparition qui rassure ses fans

Après plusieurs semaines de silence, Jean-Marie Bigard est réapparu sur les réseaux sociaux le 27 avril, affichant un large sourire. Une publication qui a immédiatement rassuré ses abonnés, inquiets depuis son hospitalisation.

Dans la foulée, il a également fait une apparition en vidéo dans l’émission « Tout beau tout n9uf », confirmant son amélioration et son envie de reprendre rapidement ses activités.

Sorti de l'hôpital après son accident cardio-vasculaire, Jean-Marie Bigard nous donne de ses nouvelles dans un touchant message vidéo ! #TBT9 pic.twitter.com/gNmYfavjV5 — TBT9 (@TBT9_W9) April 28, 2026

Un retour imminent à la télévision ?

Fidèle à son humour provocateur, l’artiste n’a pas perdu sa verve. « Mon Cyril, c’est quand tu veux… je reviens te faire chier », a-t-il lancé à Cyril Hanouna, laissant entendre un retour prochain sur les plateaux télé.

L’animateur a d’ailleurs immédiatement répondu favorablement à cette perspective, se disant prêt à l’accueillir dès qu’il le souhaite.

Malgré ces nouvelles rassurantes, la prudence reste de mise. Après son malaise et sa chute, Jean-Marie Bigard a dû passer par une phase de récupération, avec notamment des difficultés physiques temporaires et un possible passage en rééducation.

Habitué à évoquer ses soucis de santé, l’humoriste avait déjà confié par le passé souffrir de diabète et avoir été victime d’un AVC. Cette nouvelle alerte rappelle la fragilité de son état, mais aussi sa capacité à rebondir.