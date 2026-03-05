Ancienne star planétaire de la chanson, Britney Spears, arrêtée pour conduite en état d’ivresse en Californie

La star mondiale de la pop Britney Spears a été interpellée mercredi soir en Californie pour suspicion de conduite sous l’emprise de l’alcool. Placée en garde à vue quelques heures, la chanteuse a été relâchée dans la matinée et doit comparaître devant la justice au mois de mai.

La chanteuse américaine Britney Spears a été arrêtée dans la nuit du 4 au 5 mars 2026 dans le comté de Ventura, en Californie, pour suspicion de conduite en état d’ivresse (DUI). Selon les registres du bureau du shérif du comté, l’artiste de 44 ans a été interpellée par la California Highway Patrol vers 21 h 30 heure locale.

Après son arrestation, la star a été placée en détention et enregistrée dans la nuit avant d’être libérée quelques heures plus tard, peu après 6 heures du matin, dans le cadre d’une procédure dite de « cite and release », qui permet une remise en liberté en attendant une comparution devant la justice.

D’après plusieurs médias américains, dont le site spécialisé dans l’actualité des célébrités TMZ, l’interpellation s’est produite mercredi soir et constitue la première information révélée sur l’incident.

La descente aux enfers de Britney Spears !

La chanteuse, devenue une icône pop mondiale à la fin des années 1990 avec des titres comme « …Baby One More Time » ou « Toxic », doit désormais se présenter devant un tribunal le 4 mai 2026 pour répondre de cette accusation.

Pour l’heure, ni Britney Spears ni son entourage n’ont officiellement commenté l’affaire. Selon plusieurs rapports, son compte Instagram aurait été supprimé peu après l’annonce de son arrestation.

L’affaire intervient dans un contexte personnel et médiatique déjà chargé pour la star, libérée en 2021 d’une tutelle judiciaire controversée qui avait duré treize ans et suscité un vaste mouvement de soutien baptisé #FreeBritney.

Cette nouvelle affaire judiciaire ravive les souvenirs d’une période particulièrement tumultueuse dans la vie de la star. Britney Spears a déjà eu plusieurs démêlés avec la justice et les autorités dans le passé, notamment au milieu des années 2000, une période marquée par des incidents publics et des problèmes personnels très médiatisés.