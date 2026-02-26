Rachida Dati quitte le ministère de la Culture à trois semaines des municipales

À moins de trois semaines du premier tour des élections municipales à Paris, la ministre de la Culture a remis sa démission à Emmanuel Macron pour se consacrer à sa campagne.

Rachida Dati a officiellement remis, mercredi 25 février, sa démission du ministère de la Culture au président de la République Emmanuel Macron. Cette décision, rendue publique alors qu’il ne reste plus que quelques semaines avant le premier tour des élections municipales les 15 et 22 mars à Paris, marque la fin d’un long suspense sur la double casquette ministérielle de la candidate.

La maire du VIIᵉ arrondissement de Paris, tête de liste de la droite dans la capitale, avait jusque-là refusé de quitter le gouvernement malgré les pressions internes et les critiques de ses adversaires. Lors de l’annonce de sa démission, elle a expliqué vouloir se consacrer « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 » à sa campagne, qualifiant la conquête de la mairie de Paris de « combat de [sa] vie ».

À l’Élysée, le président Macron a fait savoir qu’il avait accepté sa démission et remercié Mme Dati pour « l’action utile déployée ces deux dernières années », tout en lui adressant son soutien dans la course parisienne. Ses adversaires, notamment à gauche, ont accueilli la nouvelle avec un mélange de soulagement et de critiques, dénonçant une prise de position tardive après des semaines de campagne menée depuis la rue de Valois.

Le départ de Rachida Dati intervient dans un contexte politique déjà tendu pour le scrutin municipal à Paris, où la droite espère reprendre la capitale après près de trois décennies de domination socialiste. La démission ministérielle redistribue les cartes de la campagne à quelques jours de l’ouverture officielle de la période de campagne.