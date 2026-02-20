Eric Dane, star de Grey’s Anatomy, est mort à 53 ans

Un acteur emblématique s’éteint après un combat courageux contre la maladie.

L’acteur américain Eric Dane, connu notamment pour son rôle de Dr. Mark “McSteamy” Sloan dans la série médicale à succès Grey’s Anatomy, est décédé le 19 février 2026 à l’âge de 53 ans, après une bataille contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi appelée maladie de Charcot.

Figure appréciée du petit écran et du grand public, Dane s’était fait un nom dès 2006 avec Grey’s Anatomy, rôle qui l’avait propulsé dans le cœur des fans. Il avait ensuite continué sa carrière télévisuelle avec des apparitions marquantes, notamment dans la série Euphoria, tout en s’ouvrant courageusement au public sur sa lutte contre la maladie neurologique incurable qu’il avait révélée en 2025.

Selon la famille, c’est « avec le cœur lourd » qu’ils ont annoncé sa disparition, précisant qu’il avait passé ses derniers jours entouré de ses proches, dont sa femme Rebecca Gayheart et leurs deux filles, Billie et Georgia.

Un dernier hommage à une carrière marquante

À travers son parcours, son charisme et sa générosité, Eric Dane laisse derrière lui non seulement des fans attristés, mais aussi un héritage d’engagement pour la sensibilisation à la SLA, une maladie encore aujourd’hui sans traitement curatif.

Sa disparition laisse un vide dans l’univers des séries télévisées et rappelle tragiquement l’impact dévastateur de la SLA, tout en soulignant l’importance de la sensibilisation et de la recherche.