Kidnapping du chien « Albert » : l’influenceur Cyril Schreiner lance un appel déchirant à l’aide

L’influenceur français Cyril Schreiner a fait part d’une nouvelle bouleversante à sa communauté : son chien Albert a été enlevé dans la soirée du jeudi 29 janvier, au sein même de sa propriété en Alsace. L’annonce, faite sur ses réseaux sociaux, a déclenché une onde de choc chez ses millions d’abonnés et relance le débat sur la sécurité des animaux exposés sur Internet.

L’influenceur alsacien Cyril Schreiner vit des heures d’angoisse depuis la disparition de son chien Albert, enlevé à son domicile par des individus cagoulés. Très suivi sur les réseaux sociaux, il a lancé un appel massif à l’aide, tandis que l’enquête se poursuit et que l’inquiétude grandit autour de l’état de santé de l’animal.

Selon les déclarations de ce dernier sur son compte Instagram, deux individus cagoulés se seraient introduits dans son jardin entre 22 h et 23 h alors qu’il avait laissé ses deux chiens, Albert et Christine, faire leurs besoins sans supervision directe. Les caméras de vidéosurveillance ont capté la scène : l’un des hommes repart avec Albert dans les bras avant de disparaître.

Cyril Schreiner, visiblement bouleversé dans sa vidéo, raconte : « Deux personnes se sont introduites chez moi. Ils ont pris Albert et l’ont kidnappé. Je n’ai plus de nouvelles de lui. »

Une attaque « ciblée », selon l’influenceur

L’influenceur, âgé d’une vingtaine d’années et suivi par plus de 8 millions de personnes sur TikTok, estime que le vol n’est pas un acte anodin mais réfléchi. D’après lui, les ravisseurs « savent qui je suis » et auraient attendu le bon moment pour agir, ciblant spécifiquement Albert, le plus populaire de ses deux chiens sur les réseaux. Son autre chien, Christine, n’a, selon lui, pas été pris malgré sa proximité avec les deux hommes.

Inquiétude grandissante : Albert a des besoins médicaux

L’inquiétude est d’autant plus forte que le chien nécessite un traitement médical quotidien. Privé de ses médicaments, Albert pourrait voir sa santé se détériorer, ce qui accentue l’angoisse du propriétaire et de sa communauté en ligne.

Depuis l’annonce, de nombreuses rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux, certaines affirmant qu’Albert avait été retrouvé en Lorraine ou était en vente sur des plateformes comme Leboncoin ou Vinted pour des sommes extravagantes. Cyril Schreiner a démenti ces informations, les qualifiant de fausses annonces susceptibles de mettre en péril l’enquête en cours.

L’influenceur a partagé une mise à jour dans une nouvelle vidéo, expliquant que le chien est toujours introuvable, malgré plusieurs jours de recherches. Il dit qu’une « piste sérieuse » est désormais examinée avec l’aide de certains de ses abonnés, bien qu’il n’ait pas donné plus de détails.

Sur les forums et réseaux, certains internautes expriment leur soutien, tandis que d’autres expriment des doutes, soulignant que la manière dont l’affaire est présentée pourrait paraître suspecte pour certains. D’autres rappellent néanmoins que les vols de chiens de race ou très exposés sur Internet sont malheureusement un phénomène réel qui s’est intensifié ces dernières années.

Ce drame met en lumière une réalité parfois méconnue : lorsqu’un animal devient une star d’Internet, il peut attirer une attention positive mais aussi malveillante. Les influenceurs, en partageant leur quotidien sur des plateformes globales, exposent parfois leur vie privée et celle de leurs compagnons, à des individus dont les intentions peuvent être nuisibles.