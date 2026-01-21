[TEST] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition

Six ans après son lancement phénoménal sur la Nintendo Switch originale, Animal Crossing: New Horizons revient sous une nouvelle forme avec Nintendo Switch 2 Edition et une mise à jour massive appelée version 3.0. Cette relance s’inscrit dans une volonté de Nintendo de prolonger la vie de son jeu le plus cosy tout en tirant parti du nouveau matériel offert par la Switch 2.

Phénomène mondial lors de sa sortie initiale, Animal Crossing: New Horizons revient aujourd’hui dans une version optimisée pour la Nintendo Switch 2. Plus qu’une suite, Nintendo propose ici une relecture technique et fonctionnelle de son jeu culte, accompagnée de quelques nouveautés bienvenues. Mais cette édition suffit-elle à redonner envie de retourner vivre sur son île, plusieurs années après ? Verdict.

Prise en main : une formule toujours intacte

Pas de surprise côté gameplay : New Horizons repose toujours sur son concept de simulation de vie en temps réel. Le joueur gère son île, aménage son intérieur, interagit avec ses voisins et participe aux événements saisonniers, à son propre rythme.

La progression reste volontairement lente et contemplative. Cette approche, qui a fait le succès du jeu, est toujours aussi efficace pour les nouveaux joueurs, mais pourra sembler répétitive pour les habitués de longue date.

Nouveautés Switch 2 : le confort avant tout

Cette version Switch 2 ne bouleverse pas le jeu, mais améliore sensiblement l’expérience :

– Graphismes affinés, avec une image plus nette et des couleurs plus naturelles.

– Temps de chargement fortement réduits, rendant les déplacements bien plus fluides.

– Mode souris via les Joy-Con, très pratique pour la décoration et la gestion de l’île.

– Multijoueur étendu, pouvant accueillir jusqu’à 12 joueurs en ligne.



Ces ajouts apportent un réel confort, surtout pour les joueurs créatifs qui passent beaucoup de temps à aménager leur île.

Direction artistique et ambiance sonore

Visuellement, Animal Crossing reste fidèle à son style doux et chaleureux. La version Switch 2 ne transforme pas l’esthétique, mais la sublime légèrement grâce à une meilleure résolution et une stabilité accrue.

L’ambiance sonore, quant à elle, demeure un modèle du genre : musiques relaxantes, bruitages discrets et doublages caractéristiques contribuent toujours autant à l’atmosphère apaisante du jeu.

Contenu et durée de vie

Avec sa mise à jour de contenu intégrée, le jeu propose de nouveaux objets, activités et possibilités de personnalisation. La durée de vie est quasiment infinie, à condition d’adhérer au principe même du jeu.

En revanche, l’absence de véritable nouveau système de gameplay ou de nouvelle île majeure pourra frustrer ceux qui attendaient une évolution plus ambitieuse.

Verdict

Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch 2 est une version de confort, pensée pour prolonger la vie d’un jeu déjà culte. Plus fluide, plus agréable à jouer et mieux adapté aux outils modernes, il reste une valeur sûre pour se détendre.

Cependant, cette édition s’adresse avant tout aux nouveaux joueurs ou aux fans prêts à replonger sans attendre une vraie révolution. Les autres devront patienter encore un peu pour espérer une véritable suite.