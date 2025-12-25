Mort de Pat Finn : l’acteur de sitcoms cultes s’éteint à 60 ans

Figure emblématique des séries télé américaines, Pat Finn est décédé après une longue bataille contre le cancer, laissant derrière lui une riche carrière de plus de trois décennies.

L’acteur américain Pat Finn, connu notamment pour ses rôles dans The Middle, Friends et Seinfeld, est décédé le 22 décembre 2025 à l’âge de 60 ans, à son domicile de Los Angeles, entouré de sa famille, a annoncé sa famille dans un communiqué rendu public mercredi.

Selon nos confrères d’ABC News, ce dernier avait été diagnostiqué en 2022 d’un cancer de la vessie. Finn avait d’abord connu une période de rémission, avant que la maladie ne revienne et ne se généralise, entraînant des complications qui auront finalement eu raison de lui après trois années de combat.

Un visage familier du petit écran

Pat Finn, de son nom complet Patrick Cassidy Finn, est né le 31 juillet 1965 à Evanston, dans l’Illinois, une banlieue de Chicago. Après des études à la Marquette University, où il se lie d’amitié avec le futur comique Chris Farley, il s’initie à l’improvisation avec la troupe mythique The Second City à Chicago, scène fondatrice de nombreux talents comiques.

C’est au début des années 1990 que Finn fait ses premiers pas professionnels à la télévision, avec des apparitions dans des séries populaires comme Seinfeld (où il joue Joe Mayo) et That ’70s Show, posant les jalons d’une carrière de spécialiste des seconds rôles comiques.

Retour sur le chronologie de l’acteur américain Pat Finn / Illustration Actumag

Un héritage humain et artistique

Au-delà de ses performances, Pat Finn est décrit par ses proches comme un homme chaleureux, drôle et généreux, toujours prêt à soutenir amis, collègues et jeunes talents. Sa fille Cassidy lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux, soulignant l’inspiration qu’il fut pour tous ceux qui l’ont connu.

Il laisse derrière lui sa femme Donna, avec qui il était marié depuis 35 ans, et leurs trois enfants, à savoir : Cassidy, Caitlin et Ryan.