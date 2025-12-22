Vince Zampella, père de Call of Duty, meurt dans un tragique accident de la route

Figure majeure du jeu vidéo mondial et co-créateur de la franchise Call of Duty, Vince Zampella est mort dans un accident de la route survenu en Californie. Les autorités locales confirment un choc d’une rare violence, dont les circonstances exactes restent à éclaircir. Tandis que l’enquête se poursuit, l’industrie rend hommage à un créateur dont l’influence a profondément marqué plus de vingt ans de jeux vidéo.

L’industrie du jeu vidéo est en deuil après la mort de Vince Zampella, l’un des créateurs emblématiques de la franchise Call of Duty, décédé dimanche 21 décembre dans un accident de voiture en Californie à l’âge de 55 ans. Figure majeure des jeux de tir à la première personne, Zampella laisse derrière lui une carrière qui a profondément marqué l’histoire du divertissement interactif.

Selon les autorités locales, l’accident s’est produit aux alentours de 12 h 45 sur l’Angeles Crest Highway, une route panoramique sinueuse au nord de Los Angeles connue pour ses virages dangereux et sa fréquentation par les passionnés d’automobile. Le véhicule, une Ferrari 296 GTS, a quitté la chaussée après être sorti d’un tunnel, pour percuter une barrière en béton avant de prendre feu. La California Highway Patrol rapporte que le conducteur est resté coincé dans la voiture, tandis que le passager a été éjecté au moment du choc. Les deux ont succombé à leurs blessures, tragiquement peu après l’impact.

L’enquête se poursuit !

Les circonstances précises de l’accident restent en cours d’enquête. Les autorités n’ont pour l’instant pas confirmé si des facteurs comme l’alcool ou la vitesse excessive ont joué un rôle dans le drame.

Vince Zampella n’était pas seulement associé à Call of Duty : il avait cofondé, avec Jason West, le studio Infinity Ward en 2002, lançant la franchise devenue un phénomène mondial après la sortie de son premier opus en 2003. Il a ensuite fondé Respawn Entertainment, studio derrière des succès tels que Titanfall, Apex Legends et les jeux Star Wars Jedi, avant de diriger l’équipe de la série Battlefield chez Electronic Arts.

Dans un communiqué, Electronic Arts a salué un « créateur visionnaire dont l’influence sur l’industrie du jeu vidéo est profonde et durable ». Des hommages ont afflué de la part de développeurs, joueurs et journalistes, soulignant l’impact culturel de ses contributions.

Zampella laisse une famille attristée, dont ses trois enfants, et un héritage qui dépasse largement les franchises qu’il a contribué à façonner. Call of Duty, l’une des séries de jeux les plus vendues de tous les temps avec plus de 500 millions d’exemplaires écoulés, continue de rassembler des millions de joueurs à travers le monde, un testament à la vision créative de l’homme disparu.

