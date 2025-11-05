Le streaming dans le cloud débarque sur PlayStation Portal dès le 6 novembre

Les abonnés PlayStation Plus Premium pourront désormais jouer à leurs jeux PS5 directement depuis le cloud, sans allumer leur console. Une évolution majeure pour la console portable de Sony, qui repense la façon de jouer en mobilité.

Le futur du jeu vidéo nomade se précise pour les utilisateurs de PlayStation. À partir du 6 novembre 2025, Sony déploiera une mise à jour majeure du PlayStation Portal, permettant le streaming dans le cloud pour les abonnés PlayStation Plus Premium. Cette nouveauté rend possible le jeu en streaming sur des titres PS5 sans passer par le Remote Play, et donc sans nécessiter que la console soit allumée chez soi.

Des milliers de jeux accessibles instantanément

Les joueurs auront accès à une vaste bibliothèque de titres compatibles, parmi lesquels Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Resident Evil 4, Fortnite ou encore Grand Theft Auto V. Les catalogues PlayStation Plus Game Catalog et Classics Catalog proposeront également des centaines de jeux streamables, incluant des productions phares comme Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy, Sword of the Sea ou The Last of Us Part II Remastered.

Grâce au cloud gaming, il sera désormais possible de jouer où que l’on soit, à l’hôtel, dans un café ou chez un ami, même si la PS5 de la maison est éteinte ou utilisée par un autre compte.

Une interface modernisée et de nouvelles fonctions

Le PlayStation Portal s’enrichit d’une interface repensée, articulée autour de trois onglets :

Remote Play : pour accéder aux jeux installés sur sa PS5.

: pour accéder aux jeux installés sur sa PS5. Streaming dans le cloud : pour lancer instantanément les jeux compatibles.

: pour lancer instantanément les jeux compatibles. Recherche : pour trouver rapidement un titre ou accéder à un jeu via QR code.

Parmi les nouveautés notables :

Audio 3D sur les jeux compatibles, avec les casques Pulse Explore et Pulse Elite.

sur les jeux compatibles, avec les casques Pulse Explore et Pulse Elite. Verrouillage par mot de passe pour une sécurité renforcée.

pour une sécurité renforcée. Affichage de l’état du réseau pour surveiller la qualité de la connexion.

pour surveiller la qualité de la connexion. Boutique intégrée accessible pendant le streaming.

accessible pendant le streaming. Options d’accessibilité (lecteur d’écran, taille du texte ajustable).

(lecteur d’écran, taille du texte ajustable). Invitations à des jeux directement depuis le menu rapide.

Une sortie mondiale dès le 6 novembre

La mise à jour sera disponible en France à partir du 6 novembre à 15h, ainsi que dans toutes les régions où le service PlayStation Plus Premium est proposé. Pour consulter la liste complète des jeux compatibles, Sony invite les joueurs à se rendre sur playstation.com ou sur le blog officiel PlayStation, où un post dédié détaille l’ensemble des nouveautés et ressources visuelles associées.