Paris Games Week 2025 : la grande fête du jeu vidéo bat son plein à la Porte de Versailles

Du 30 octobre au 2 novembre, le Paris Expo Porte de Versailles se transforme une nouvelle fois en temple du jeu vidéo. La Paris Games Week, rendez-vous incontournable des gamers, revient pour sa 14ᵉ édition avec un programme chargé : avant-premières, compétitions e-sport, espace famille et découvertes technologiques. Une célébration grandeur nature de la culture vidéoludique.

La Paris Games Week 2025 a ouvert ses portes ce jeudi à Paris Expo Porte de Versailles. Organisé par le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL), l’événement s’impose une fois encore comme le rendez-vous incontournable des passionnés de jeu vidéo en France. Pour cette 14ᵉ édition, le salon entend séduire un public toujours plus large grâce à un format repensé, mêlant découvertes, culture geek et spectacles interactifs.

Une année marquée par des concerts et des gros évènements E-Sport

Cette année, les organisateurs ont voulu mettre l’accent sur l’expérience des visiteurs. Les horaires ont été étendus jusqu’à 21 heures les deux premiers jours, permettant à chacun de profiter pleinement des stands, tournois et animations. Plusieurs espaces thématiques ont été créés : Discover, dédié à l’initiation et à la pédagogie ; Hardware, consacré aux innovations technologiques ; Business, pour les professionnels du secteur ; et Chillzone, où concerts et animations musicales viennent rythmer les soirées.

Dans les allées du salon, les grandes marques du jeu vidéo rivalisent d’ingéniosité pour attirer les visiteurs. Capcom propose des démos exclusives de Street Fighter 6 et Monster Hunter Wilds, tandis que les studios français profitent de l’espace Made in France pour présenter leurs créations indépendantes. Les amateurs d’e-sport ne sont pas en reste : plusieurs compétitions majeures se déroulent sur la grande scène, avec des finales retransmises en direct devant un public enthousiaste.

Au-delà du divertissement, la Paris Games Week met en lumière la diversité et la créativité d’une industrie en plein essor. Les ateliers “game-dev” permettent de découvrir les coulisses de la création vidéoludique, tandis que l’espace “Famille” initie les plus jeunes au jeu responsable et éducatif. Cosplays, rencontres avec des créateurs, expériences en réalité virtuelle et boutiques de produits dérivés complètent un programme particulièrement dense.

Pour les organisateurs, cette édition marque une étape importante. « La Paris Games Week, c’est bien plus qu’un salon, c’est une célébration du jeu vidéo dans toute sa richesse », souligne un porte-parole du SELL. Avec plus de cent exposants et des milliers de visiteurs attendus chaque jour, l’événement confirme sa place parmi les plus grands rendez-vous vidéoludiques européens, aux côtés de la Gamescom de Cologne ou du Tokyo Game Show.

Accessible en métro, tram ou bus, le site de la Porte de Versailles accueille les visiteurs jusqu’au dimanche 2 novembre. Les billets sont disponibles en ligne, avec des tarifs adaptés pour les familles et les étudiants. Entre démonstrations spectaculaires, rencontres et compétitions, la Paris Games Week 2025 promet quatre jours d’immersion totale dans l’univers du jeu vidéo, un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les gamers.