Le journaliste Michael Wolff poursuit Melania Trump pour diffamation

Le 21 octobre 2025, le site TMZ a révélé que Michael Wolff, journaliste et auteur bien connu pour ses ouvrages sur la famille Trump, a intenté une action en justice contre Melania Trump.

Selon les documents judiciaires obtenus par TMZ, Wolff accuse l’ancienne Première Dame des États-Unis d’avoir « délibérément et malicieusement » bloqué un contrat d’édition le concernant, et d’avoir tenu des propos publics qui auraient nui à sa réputation.

Les accusations portées par le journaliste, Michael Wolff à l’encontre de la première dame américaine

Wolff affirme que Melania Trump et son équipe ont répandu de fausses allégations selon lesquelles son manuscrit pour The Art of Her Deal : The Untold Story of Melania Trump (Redux) comportait des interviews inventées, qu’il aurait « intimidé » des sources et « fabriqué des mensonges pour le profit ».

Ces accusations auraient effrayé des distributeurs internationaux, entraînant l’annulation d’un contrat d’édition à plusieurs millions de dollars. Il soutient par ailleurs que Melania aurait personnellement donné instruction à une agence de relations publiques de contacter des médias pour les menacer de poursuites s’ils couvraient son ouvrage, ce que Wolff qualifie de « campagne calculée pour détruire ma réputation et mes moyens de subsistance ».

Dans la plainte, Wolff inclut une lettre de l’avocat de Melania, demandant qu’il retire et présente des excuses pour des propos qu’il avait tenus au « Daily Beast » visant à établir un lien entre Melania et le réseau de Jeffrey Epstein. L’avocat de Melania a qualifié ces allégations de mensonges.

Ce que le journaliste demande

Michael Wolff sollicite des déclarations judiciaires : que les assertions qu’il entend faire dans son livre ne constituent pas une diffamation, et que si Melania Trump continue selon lui à « harceler, intimider et bloquer » son livre, elle pourra être tenue responsable de dommages et intérêts.

Le rôle exact de Melania Trump dans les démarches évoquées reste à établir : Wolff avance des accusations fortes, mais son récit devra être corroboré devant un tribunal. Le blocage allégué du contrat d’édition pose la question de la liberté d’expression / du droit à publier versus le droit à la réputation d’une personne publique. L’affaire intervient dans un contexte hautement médiatisé : tout ce qui touche à la famille Trump attire une attention démesurée, ce qui pourrait influencer la perception publique plus que la réalité juridique.

Melania n’a pour l’instant pas répondu publiquement à la plainte, selon la source.

Si la plainte de Wolff aboutit ou s’il obtient une décision favorable, cela pourrait encourager d’autres auteurs à poursuivre des personnalités publiques qu’ils estiment avoir exercé des pressions pour bloquer des publications. Pour Melania Trump, cette affaire ravive les critiques autour de son image publique et de sa participation supposée dans des contenus controversés.

D’un point de vue éditorial, l’absence actuelle de livre publié avec succès dans le cadre du contrat litigieux suggère un coût financier potentiel pour l’auteur mais surtout, une question de contrôle narratif : qui écrit l’histoire ?