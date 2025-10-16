La comédienne Carole Bouquet victime d’un malaise en pleine représentation

La soirée théâtrale s’est transformée en moment d’inquiétude à la Scala, dans le Xe arrondissement de Paris. Lors de la représentation du Professeur, Carole Bouquet, qui interprète seule la pièce, a été victime d’un malaise environ 45 minutes après le début du spectacle.

La comédienne, Carole Bouquet, a été victime ce mercredi soir d’un malaise en pleine représentation à la Scala à Paris. Selon le Parisien qui révèle l’information, les dernières phrases prononcées par l’actrice étaient difficilement compréhensibles par les spectateurs présents dans la salle, ce qui a d’abord jeté le trouble dans la salle.

Certains ont cru à un choix de mise en scène. Puis, subitement, le rideau s’est abaissé et un médecin de permanence est intervenu sur scène.

Devant le silence et l’inquiétude grandissante, Muriel Mayette-Holtz, metteuse en scène de la pièce, est montée devant le rideau pour s’adresser au public. Elle a annoncé que Carole Bouquet n’était pas en état de poursuivre la lecture et qu’elle-même achèverait la représentation à sa place. Les spectateurs, contraints de patienter, ont assisté à la fin du spectacle sous une atmosphère de tension mêlée d’attente.

La comédienne est revenue saluer son public

À l’issue de la pièce, c’est avec une grande émotion que Carole Bouquet, qui avait été évacuée, est revenue pour saluer le public. Elle n’a pas pris la parole mais s’est exprimée par sa présence aux côtés de la metteuse en scène. Le public lui a réservé une ovation debout.

L’entourage de l’actrice, ainsi que la salle de spectacle, ont tenu à rassurer : « Carole va mieux ». Selon les dernières informations, elle devrait remonter sur scène dès le lendemain. Pour l’instant, la programmation à la Scala n’annonce pas d’annulation.

La pièce Le Professeur, tirée du livre d’Émilie Frèche retraçant les derniers jours de Samuel Paty, devait se jouer jusqu’au 14 décembre. L’incident rappelle des situations similaires dans le monde du spectacle, où fatigue ou aléas de santé peuvent brusquement se manifester devant un public médusé.