Battlefield 6 : le retour en force qui pourrait surpasser Call of Duty : Black Ops 7

Alors que la bataille des FPS s’annonce féroce cet automne, Battlefield 6 semble bien parti pour reprendre la tête d’un genre longtemps dominé par Call of Duty. Après plusieurs années de déception et de doutes autour de la licence, le nouvel opus d’EA DICE suscite un engouement rare, au point que de nombreux joueurs et observateurs le jugent déjà plus prometteur que Black Ops 7, attendu chez Activision.

Lors de sa bêta ouverte, Battlefield 6 a réuni plus de 521 000 joueurs simultanés sur PC, un record pour la franchise récente. DICE a annoncé que plus de 200 ajustements seraient appliqués dès le lancement officiel du jeu, preuve d’une vraie écoute des retours communautaires.

Parmi les améliorations saluées, le retour du mode Portal avec des serveurs personnalisés persistants a été particulièrement bien accueilli par les fans de la série.

Techniquement, DICE a fait un choix audacieux : mettre de côté le ray-tracing au lancement pour privilégier une expérience fluide et stable, notamment sur consoles de nouvelle génération. Ce positionnement, axé sur la performance et l’immersion, traduit une volonté claire de revenir aux fondamentaux : de vastes cartes destructibles, un gameplay en escouade bien rôdé, et des classes redéfinies qui renforcent la coopération. Battlefield 6 mise sur l’équilibre entre réalisme tactique et plaisir brut du combat, un cocktail qui avait fait la renommée de la licence à ses débuts.

Call Of Duty : Black Ops 7 suscite la grogne de plusieurs joueurs…

De son côté, Call of Duty: Black Ops 7 suscite un accueil plus mitigé. Plusieurs joueurs ont exprimé leurs réserves concernant certaines nouvelles mécaniques, notamment la roulade de combat, jugée peu naturelle et parfois « ridicule » dans le rythme d’un affrontement moderne. Activision a également dû faire face à une vague de critiques autour de ses choix cosmétiques, accusés d’éloigner la saga de son réalisme militaire ; l’éditeur a fini par reconnaître le problème et promis de revoir sa politique sur les skins.

Le calendrier de sortie joue aussi en faveur de Battlefield 6. Le jeu d’EA sortira le 10 octobre 2025, soit un mois avant Black Ops 7, prévu le 14 novembre. Ce timing offre à Battlefield une fenêtre médiatique idéale pour s’imposer avant que la concurrence ne prenne la parole. DICE compte mettre à profit cette avance pour stabiliser ses serveurs, déployer des correctifs et renforcer la confiance des joueurs après la bêta.

ien sûr, rien n’est encore joué. Call of Duty reste une marque colossale, soutenue par une communauté fidèle et une infrastructure multijoueur extrêmement solide. Mais cette année, pour la première fois depuis longtemps, l’équilibre semble se renverser. Battlefield 6 incarne le retour d’un FPS grand spectacle, moderne, mais respectueux de son héritage. Si le jeu tient ses promesses techniques et gameplay, il pourrait bien être le grand vainqueur de la guerre des shooters de 2025.