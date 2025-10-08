La comédienne Nawell Madani accusée d’agression sur un enfant de 6 ans à Paris

People. L’humoriste belge Nawell Madani est désormais au cœur d’une controverse judiciaire après l’accusation d’agression sur un enfant de 6 ans, blessé suite à un coup de pied porté dans le thorax.

Selon Le Parisien qui révèle les faits, l’actrice et humoriste, Nawell Madani, est accusé d’avoir agressé un enfant âgé de 6 ans à Paris.

L’incident remonterait à la soirée du 6 octobre, aux alentours de 22h30, dans le 8ᵉ arrondissement de Paris, sur les Champs-Élysées. D’après le récit du père de l’enfant, celui-ci, prénommé Djulian, s’était approché de l’humoriste pour lui demander une photo.

« Maintenant tu vas me respecter »

Au même moment, l’enfant aurait remarqué un petit chien transporté dans un sac par Nawell Madani, et, voulant le caresser, se serait rapproché. C’est alors que selon le père, Nawell Madani se serait retournée et lui aurait asséné un coup de pied dans le thorax, le projetant au sol. Le père affirme avoir entendu l’humoriste dire, pendant que l’enfant était à terre : « Maintenant tu vas me respecter ».

Le père s’est alors approché pour demander des explications, mais selon ses dires, l’humoriste est partie sans s’inquiéter de l’état du garçon, tout en les insultant et en les accusant d’avoir voulu lui voler son sac.

L’actrice s’est rendue au commissariat

Transporté à l’hôpital Necker, l’enfant ne présentait aucune lésion visible, malgré des douleurs et un état de choc signalés. Il a été renvoyé à son domicile après examen. Suite aux faits, la famille a déposé plainte, ce qui a conduit à l’ouverture d’une enquête pour violences sur mineur de moins de 15 ans.

Toujours selon nos confrères, Nawell Madani s’est rendue d’elle-même au commissariat le soir même. Elle a expliqué avoir été prise de peur face à ce qu’elle estimait être une tentative de vol, et avoir porté le coup en réaction.