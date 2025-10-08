EA Sports FC 26 : le retour en forme d’un géant du football virtuel

Après un premier virage réussi avec EA Sports FC 24, Electronic Arts revient avec un épisode 2025 particulièrement attendu.

EA Sports FC 26 veut aller plus loin : affiner son gameplay, réconcilier les amateurs de simulation et les fans de compétition, et renforcer son identité depuis la rupture avec la licence FIFA. Promesse tenue ? Pas totalement, mais rarement la série n’a paru aussi solide sur le terrain.

Mode Authentic : réservé aux carrières et matchs hors ligne, il propose un rythme plus posé, une gestion de la fatigue réaliste et des animations plus lourdes, plus « football réel ».

Mode Competitive : destiné aux matchs en ligne, FUT ou Clubs, il accélère les échanges, réduit la fatigue et privilégie la réactivité.

Un choix intelligent qui permet à chaque public de trouver chaussure à son pied. Les amateurs de tactique savourent un jeu plus organique, tandis que les compétiteurs profitent d’un football nerveux et spectaculaire. Pour la première fois depuis longtemps, EA assume pleinement cette fracture entre réalisme et spectacle.

Un gameplay plus fluide et plus précis

Le cœur du jeu, le gameplay, bénéficie d’un soin visible. Les contrôles de balle sont plus fins, les dribbles plus réactifs, et les contacts physiques plus crédibles. La physique du ballon, sans être révolutionnaire, renforce les sensations de poids et de rebond.

L’IA progresse également : les appels de balle sont plus cohérents, les défenseurs se replacent mieux, et les gardiens affichent moins d’erreurs grossières. On note aussi la disparition du Timed Finishing, remplacé par un système de tir plus classique mais plus exigeant.

Les affrontements sont plus lisibles et les matchs plus équilibrés : un vrai plaisir en mode Authentic, même si le Competitive reste parfois trop rapide pour évoquer un vrai match de foot.

Des modes de jeu riches mais inégaux

FUT, désormais appelé simplement Ultimate Team, reste la locomotive du jeu. L’interface a été dépoussiérée, les cartes « argent » reviennent sur le devant de la scène et le système d’évolutions est plus clair. Mais la dépendance aux microtransactions demeure. Le modèle économique continue de peser lourdement sur l’expérience globale.

Le mode Carrière conserve sa structure classique : transferts, entraînements, progression de joueur. L’ajout de nouvelles cinématiques et d’un moteur de simulation enrichi ne suffit pas à masquer le manque de vraie nouveauté. Les fans espéraient une refonte des interactions ou de la gestion, ils devront encore patienter.

En revanche, le mode Clubs brille cette année. La progression est plus gratifiante, la personnalisation du club plus complète, et la cohésion d’équipe devient un paramètre central. Pour les amateurs de jeu collectif, c’est probablement le mode le plus abouti.

EA poursuit sa politique d’inclusion en intégrant de nouvelles compétitions féminines, dont la UEFA Women’s Champions League, et des animations spécifiques aux joueuses. Le rendu est plus crédible et donne enfin l’impression d’un traitement équitable.

Pour finir…

Visuellement, FC 26 est superbe sur PS5, Xbox Series et PC. Les visages gagnent en naturel, la pelouse en relief, et les éclairages en intensité. Les animations de foule, la présentation télévisuelle et les commentaires contribuent à l’immersion.

Cependant, les menus restent l’un des points noirs de l’expérience. Trop d’étapes, trop de sous-menus, trop de lenteurs. Un constat récurrent chez EA.

Côté technique, le jeu tourne à 60 fps stables sur les consoles actuelles. En revanche, la version Switch 2 plafonne à 30 fps, un compromis jugé décevant pour un jeu de sport.