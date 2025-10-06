Châtillon : une résidente arrache l’œil d’un autre pensionnaire lors d’une violente altercation

Une scène d’une violence extrême s’est déroulée dans la nuit du 4 au 5 octobre au sein de la Maison d’accueil spécialisée La Fontaine, un établissement dédié aux personnes présentant des troubles du spectre autistique, situé à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine.

Selon les informations rapportées par le site Police & Réalités, une violente altercation a éclaté entre deux résidents, un homme et une femme, tous deux âgés d’une vingtaine d’années. La dispute, qui aurait débuté l’après-midi pour un motif mineur, a dégénéré dans la nuit, menant à une agression d’une rare brutalité. La jeune femme de 26 ans a arraché l’œil de l’autre pensionnaire à mains nues.

Les secours sont rapidement intervenus. La victime a été transportée en urgence vers un service hospitalier spécialisé en ophtalmologie, où elle a subi une intervention chirurgicale. Son état est désormais jugé stable, selon des sources proches du dossier.

La jeune femme interpellée

La jeune femme a été interpellée sur les lieux et placée en garde à vue. Cependant, cette dernière a été libérée pour raisons médicales, son état de santé nécessitant une prise en charge adaptée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’agression et les motivations de l’autrice présumée.

La direction de la Maison d’accueil spécialisée a mis en place une cellule d’écoute psychologique pour accompagner les résidents et le personnel, choqués par cet événement d’une extrême violence.