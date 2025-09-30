Lewis Hamilton annonce avec émotion la disparition de son chien bien-aimé Roscoe

Le septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, a partagé une triste nouvelle avec ses fans : la mort de son chien bien-aimé, qui l’accompagnait depuis de nombreuses années. Très attaché à ses animaux, le pilote britannique a exprimé sa douleur dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

C’était mon meilleur ami, mon compagnon de vie. Je n’ai pas de mots pour exprimer à quel point il va me manquer ». C’est par ses mots que le champion du monde de Formule 1 a annoncé la mauvaise nouvelle à ses fans, à savoir la mort de son fidèle animal de compagnie, Roscoe.

Le chien, souvent présent aux côtés du champion dans les paddocks et sur ses photos personnelles, était devenu une véritable mascotte auprès de ses supporters. Son apparence régulière sur Instagram avait contribué à renforcer le lien intime qu’Hamilton entretient avec sa communauté de fans.

Lost my best friend last night. Thank you all for the love you’ve shown him over the years. Roscoe forever. pic.twitter.com/VRrFBdcsLc — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 29, 2025

Une perte particulièrement difficile

Cette perte survient alors que Lewis Hamilton se prépare pour une nouvelle saison de Formule 1. Le pilote de Mercedes a précisé qu’il se concentrerait sur son travail, tout en prenant le temps de faire son deuil.

Les hommages se multiplient déjà sur les réseaux sociaux, où de nombreux admirateurs lui adressent des messages de soutien. Certains soulignent à quel point la relation entre Hamilton et son chien incarnait la sensibilité et l’humanité d’un pilote souvent perçu comme l’une des figures les plus emblématiques du sport automobile moderne.