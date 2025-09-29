Enseignante poignardée dans le Bas-Rhin : le collégien, auteur du coup est décédé

L’adolescent de 14 ans ayant poignardé sa professeure de musique au collège Robert-Schuman, puis s’étant auto-infligé des blessures au cou lors de son interpellation, est décédé dimanche soir.

Cinq jours après avoir poignardé sa professeure de musique dans un collège de Benfeld et s’être grièvement blessé lors de son interpellation, le collégien de 14 ans est mort dimanche soir à l’hôpital, relate Le Figaro. La professeure, âgée de 66 ans, est hors de danger.

Rappel des faits :

Mercredi 24 septembre, peu après 8 heures, l’élève de 3ᵉ a porté un coup de couteau au visage de son enseignante de musique, dans une salle de cours du collège Robert-Schuman.

La professeure, rapidement prise en charge, a été hospitalisée. Son état est jugé stable et son pronostic vital n’a jamais été engagé.

Après l’agression, le collégien a pris la fuite à vélo. Rattrapé par les gendarmes, il s’est infligé de graves blessures au cou, provoquant un arrêt cardio-respiratoire. Réanimé puis transporté en urgence absolue vers Strasbourg, il a succombé à ses blessures dimanche 28 septembre, selon le parquet de Strasbourg.

Un adolescent fragile, au profil préoccupant

Les investigations ont révélé un parcours marqué par un maladie génétique et un suivi médical régulier; un placement en famille d’accueil, où il avait subi des violences, reconnues par la justice en 2024; des signes d’alerte répétés : fascination pour Hitler et les symboles nazis, dessins et tags inquiétants, comportements auto-agressifs, intérêt marqué pour les armes.

Des mesures éducatives et psychologiques étaient en place, mais n’ont pas permis d’empêcher le passage à l’acte.