Bas-Rhin : Une enseignante poignardée dans un collège par un élève de 14 ans

ALERTE INFO. Un adolescent de 14 ans a poignardé son enseignante en pleine classe dans un collège situé dans le Bas-Rhin. La victime a été transportée à l’hôpital.

Une enseignante du collège Robert Schuman de Benfeld (Bas-Rhin) a été poignardée par un élève âgé de 14 ans, relate nos confrères de BFMTV.

Selon les premiers éléments, la victime touchée au visage a été grièvement blessée. Ses jours ne seraient pas en danger. Elle a été transportée à l’hôpital pour être prise en charge.

Quel est le profil du jeune homme ?

Toujours selon nos confrères, l’auteur du coup de couteau, âgé de 14 ans, a été interpellé immédiatement par la gendarmerie peu de temps après les faits. Le jeune homme se serait porté des coups au moment où il a été appréhendé par les forces de l’ordre.

L’élève en question est un adolescent placé en foyer.

Un important dispositif de sécurité a été mis en place au sein de l’établissement qui a été évacué. Les membres du personnel ainsi que les élèves ont été rassemblés dans une salle communale, précise la chaîne d’information.