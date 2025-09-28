Essonne. Un homme victime d’une violente agression antisémite à Yerres

Un nouveau drame s’est produit ce samedi matin dans la commune de Yerres : un homme âgé de 67 ans a été violemment agressé en pleine rue, semblerait-il en raison de sa religion, alors qu’il portait une kippa.

L’attaque, d’une brutalité inouïe, suscite une vive émotion et l’inquiétude au sein de la communauté juive locale et au-delà. Selon Le Parisien, L’agression, très violente, s’est produite aux alentours de 8 h, dans le quartier résidentiel de la rue Paul-Doumer, à proximité d’un arrêt de bus, dans la commune de Yerres dans l’Essonne.

« Sale Juif, on va te tuer ! »

Son agresseur aurait pris la victime par surprise, le frappant par-derrière avant de le rouer de coups de poing et de pied. La victime, tombée au sol, a également été l’objet d’insultes et de menaces de mort aux cris de : « Sale Juif, on va te tuer ! ».

Transporté rapidement à l’hôpital, l’homme a été fortement choqué à la suite des faits. Touché grièvement à l’œil, il devait passer un scanner ce dimanche pour vérifier son état de santé, précisent nos confrères.

Une nouvelle attaque qui indigne la communauté juive

L’attaque a provoqué une onde de choc au sein de la communauté juive de l’Essonne, mais aussi au sein du tissu local. Pour Benjamin Allouche, président de l’Assemblée des communautés juives de l’Essonne, ce type d’agression nourrit « un sentiment d’insécurité très fort » : « Il est très choqué, il se demande où va son pays.

Les habitants de Yerres sont également nombreux à exprimer leur sidération. Beaucoup soulignent la gravité du geste et réclament que toute la lumière soit faite sur cette agression à caractère manifestement haineux. Du côté des autorités, une enquête judiciaire a été ouverte. Mais pour l’instant, peu de détails ont été communiqués : on ignore l’identité de l’auteur, sa motivation exacte, ni même si ce dernier est connu des services de police puisqu’il n’a pas été appréhendé à ce stade.

Plusieurs attaques antisémites en France au cours de ces derniers mois

Cet acte s’inscrit dans une tendance inquiétante : au fil des mois, plusieurs agressions à caractère antisémite ont été recensées partout en France, attisant les débats sur la montée des discours de haine, la sécurité des citoyens juifs et l’efficacité des dispositifs de prévention.

Pour certaines associations, cela rappelle la nécessité de renforcer la lutte contre l’antisémitisme, tant sur le plan pénal que culturel par l’éducation, la sensibilisation, la surveillance et une réponse ferme de l’État.