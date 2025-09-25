[TEST] Orcs Must Die: Deathtrap sur PS5 : le retour des orcs à la sauce next-gen

Jeux Vidéos. Dix ans après avoir démocratisé l’alliance entre action frénétique et tower defense, la saga Orcs Must Die tente un nouveau coup de massue sur PlayStation 5 avec Deathtrap. Spin-off hybride, le titre cherche à moderniser la formule tout en exploitant la puissance de la nouvelle génération. Pari réussi ? Pas totalement.

Combattre des hordes d’orcs vous ont manqué ? Pas de panique puisque le titre Orcs Must Die : Deathtrap vient de sortir en édition physique sur Playstation 5.

Le principe reste identique : contenir des vagues successives d’orcs, ogres et autres aberrations en plaçant des pièges, tout en les terminant à la main grâce à un arsenal d’armes et de pouvoirs. La formule fonctionne toujours, notamment grâce à l’excellente lisibilité des maps et à la variété des pièges. La progression permet de débloquer de nouvelles options de build, et la synergie entre pièges et compétences incite à expérimenter.

Le jeu bien exploité sur PS5 ?

Cependant, Deathtrap ne prend aucun risque côté design : la plupart des mécaniques sont reprises telles quelles, avec seulement quelques raffinements dans l’arbre de talents et une IA ennemie légèrement plus agressive. On sent davantage une extension standalone qu’une réelle itération ambitieuse.

Sur PS5, le jeu propose deux modes : performance (60 fps stable en 1440p dynamique) et qualité (4K/30 fps avec plus d’effets visuels). Dans les deux cas, l’Unreal Engine 4 fait le job, mais sans impressionner. Les environnements manquent de diversité et d’ampleur, et l’ensemble accuse un certain retard artistique face aux productions concurrentes.

À noter cependant : les temps de chargement quasi inexistants et une DualSense exploitée intelligemment (retours haptiques pour les coups de masse, résistances adaptatives lors du déclenchement de pièges lourds).

Une coopération bien présente

Comme toujours avec Orcs Must Die, le solo montre rapidement ses limites. Les vagues deviennent prévisibles et le grind des niveaux supérieurs tire un peu en longueur. C’est en coop que Deathtrap prend vie : coordination des builds, gestion des timings et déchaînement de pièges combinés offrent une boucle de gameplay bien plus satisfaisante.



Le endgame repose essentiellement sur le scoring et le mode sans fin, avec un classement mondial. Sympa pour les compétiteurs, mais peu de nouveautés côté contenu pur.