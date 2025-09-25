Professeure poignardée dans un collège du Bas-Rhin : Ce que l’on sait des

Une professeure du collège Robert-Schuman de Benfeld, a été poignardée hier matin par un élève de l’établissement. Le jeune homme a ensuite pris la fuite avant d’être interpellé peu de temps après.

Une professeure de musique enseignant au collège Robert-Schuman à Benfeld (Bas-Rhin), a été poignardée, peut après 8 heures pendant son cours, par un élève de la classe.

Selon l’Est Républicain, la femme âgée de 66 ans, touchée au visage, avec un couteau d’office, a été transportée vers un hôpital de la région. Son pronostic n’a toutefois pas été engagé, comme le précise le rectorat de l’académie de Strasbourg.

Quel est le profil de l’agresseur ?

L’auteur du coup de couteau est un élève âgé de 14 ans, scolarisé en classe de 3e dans cet établissement. Après l’agression, le jeune homme a aussitôt pris la fuite mais a été interpellé alors qu’il circulait à vélo. Toujours selon nos confrères, c’est au moment de son interpellation, que le collégien s’est porté lui-même plusieurs coups de couteau, en particulier au niveau du cou (lésions jugulaires, atteinte possible à la carotide).

Ce dernier a été pris en charge puis transporté en urgence absolue.

Selon plusieurs témoignages, le jeune homme est décrit comme ayant un parcours personnel et familial difficile. Le collégien était placé depuis l’enfance, notamment en famille d’accueil puis en foyer où il aurait subi des violences de la part de l’assistante familiale, précisent nos confrères.

L’élève qui se trouve en situation de handicap, avait déjà manifesté une fascination pour le nazisme, pour les armes, et réalisé des tags nazi ou symboles « SS » sur des cahiers, chantait des chants nazis (« Erika »), ect.

Des faits qui avaient donné lieu à des sanctions disciplinaires dans l’établissement.